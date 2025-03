Sem jogadores, Mavericks pode ter volta de Anthony Davis

O Dallas Mavericks acumula nove jogadores lesionados, entre Anthony Davis, Kyrie Irving e Dereck Livelly. Os desfalques têm atrapalhado a temporada da franquia, que conta com oito atletas na rotação atual. Enquanto isso, são oito derrotas em dez jogos, com a décima posição do Oeste sob ameaça.

Para tentar recuperar a temporada, o Mavericks pode ter a volta de Davis. O pivô está fora desde 8 de fevereiro, quando estreou pela franquia diante do Houston Rockets. Com 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três tocos, o craque liderou o triunfo por 116 a 105. No entanto, saiu com uma lesão.

Desde então, são 16 partidas sem o craque, sendo 11 derrotas. A sequência ruim, porém, pode acabar em breve. Segundo a franquia, Anthony Davis está entre os jogadores inscritos para o Texas Legends, time afilidado do Mavericks na G League. Assim, indicando que ele está bem e próximo do retorno às quadras.

A notícia se soma ao relatório recente de Marc Stein, da plataforma Substack. Ele garantiu que Anthony Davis retornaria ainda esta temporada. Além disso, Tim MacMahon, da ESPN, informou que o camisa 3 voltará aos treinos completos em breve.

As informações recentes, portanto, descartam a informação dada por Shams Charania, da ESPN, logo após a lesão. Segundo jornalista, a equipe médica do Mavericks considerava uma cirurgia em Davis. No entanto, a ideia foi descartada após o time optar por um tratamento menos invasivo.

“Acho que ele e seus representantes vão se reunir e ter conversas difíceis. Não está fora de questão que aquele jogo tenha sido a última vez que vimos Anthony Davis nesta temporada”, disse Charania, na época.

As notícias recentes ainda se opõem a uma fala de Tim Bontemps. No mês passado, o jornalista da ESPN polemizou ao dizer que Davis não deveria mais jogar pelo Mavericks em 2024/25. Isso porque, a lesão de Kyrie Irving colocaria em risco o futuro do Mavs na NBA.

“Davis nunca mais deveria jogar pelo Mavs. Ele não deveria jogar o restante da temporada e a equipe deveria trocá-lo nesta offseason. Isso é agressivo. Não, não é. Nico Harison falou sobre o time ter uma janela de três ou quatro anos com esse grupo. Incluindo esta temporada”, explicou.

Para reforçar sua tese, Bontemps argumentou que Davis não consegue ser uma “estrela solitária” no Mavericks. Irving, afinal, rompeu o ligamento do joelho. Como resultado, ficará longo período fora.

“Irving será um armador de 33 anos que acabou de sofrer uma lesão catastrófica no joelho. Não pode contar ele como uma estrela na próxima temporada. Talvez ele volte a desempenhar esse papel. Mas, se você estiver à frente da franquia, precisa assumir que isso não vai acontecer. Então, o Mavericks não tem condições de competir sem uma estrela ao lado de Davis”, completou.

