Magic Johnson ataca Anthony Edwards por declarações

Anthony Edwards ficou marcado na última offseason por declarações polêmicas que geraram revolta de Magic Johnson. O jovem astro do Minnesota Timberwolves criticou jogadores passados da NBA, exaltando apenas Michael Jordan. Então, novamente o ídolo do Los Angeles Lakers voltou a comentar sobre as falas do craque atual.

Em participação no podcast Byron Scott’s Fast Break, Magic Johnson deu uma longa declaração sobre as falas polêmicas de Anthony Edwards. Então, defendeu a “velha guarda” da NBA.

“Não ataque todos os caras da velha guarda quando você não fez sua lição de casa. E digo antes mesmo de Michael Jordan, Kobe Bryant, Dr. J, Clyde Drexler, David Thompson. Todos eles podiam voar. Então, vá devagar, mano. Vá devagar. É por isso que eu tive que dar um choque de realidade quando isse ‘fale comigo quando você ganhar alguma coisa'”, iniciou Johnson.

Publicidade

“É preciso mostrar respeito, antes de tudo. Eu não vou para cima de ninguém à toa. Não é quem eu sou. Mas se for nos atacar, dizendo que o jogo não era emocionante naquela época, então eu tenho que responder”, completou a lenda do Lakers.

Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que Magic Johnson rebateu as declarações de Edwards. Em agosto de 2024, o ex-jogador também alertou sobre o comportamento do jovem do Timberwolves. Além disso, rebateu as críticas com provocação.

Publicidade

Leia mais!

“Sendo sincero, eu nunca vou responder a um cara que não foi campeão. Não há nada a dizer. Aliás, ele não ganhou o título nem na NCAA. Também não sei se venceu na escola. Então, não sei se ele é a pessoa mais qualificada para dizer isso”, disparou o antigo armador.

Johnson, que foi pentacampeão da NBA, afirmou que muitas pessoas não se lembram das dificuldades que Jordan teve até vencer um título.

“Às vezes as pessoas não se recordam, mas é bom lembrar que Michael Jordan demorou alguns anos até vencer seu primeiro título. Ele só se tornou um campeão em seu sétimo ano ou sei lá. Então, acho que existiram outros grandes jogadores além dele no passado. Não faz sentido dizer o contrário”, ressaltou.

Publicidade

Edwards fez sua polêmica declaração ao The Wall Street Journal. O camisa 5 de Minnesota afirmou que não podia falar muito, já que não tinha visto os tempos antigos da NBA. Mas citou que, para ele, a habilidade dos atletas era muito menor do que atualmente.

“Eu não assistia naquela época, então não posso falar sobre isso. No entanto, eles dizem que era mais difícil antigamente do que é hoje, mas eu não acho que alguém tinha habilidade no passado. Michael Jordan foi o único jogador habilidoso da NBA antigamente, sabe? Por isso que, quando viram Kobe Bryant, ficaram tipo: ‘Oh, meu Deus’. Mas agora todo mundo é habilidoso”, polemizou o craque na época.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA