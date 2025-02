LeBron James entende rejeição de Anthony Edwards a ser “rosto da NBA”

O craque LeBron James saiu em defesa de Anthony Edwards. O astro do Minnesota Timberwolves entrou em polêmica ao comentar que não queria ser o “rosto da NBA”. Na ocasião, ele disse que “para isso a liga teria Wembanyama”. No entanto, analistas criticaram a rejeição do ala-armador em assumir o pratonismo no basquete dos EUA.

LeBron, no entanto, afirmou que Edwards tem razão. De acordo com o veterano do Los Angeles Lakers, não é interessante assumir o papel quando as críticas são exageradas. Algo que ele vive na pele, uma vez que é o principal nome do país há anos.

“Eu entendo o Edwards”, afirmou LeBron. Existe uma energia estranha em relação a isso. Quer dizer, é uma pena, mas por que você gostaria de ser o rosto da liga quando todas as pessoas que cobrem e falam sobre a NBA menosprezam todo mundo?”, questionou o astro.

O desafio em assumir o papel é algo que LeBron James conhece. O quatro vezes MVP chegou à NBA em 2003 carregado de pressão. Durante quase uma década, ele viveu com o peso de não ser campeão. Depois, foi criticado por se juntar a outros dois astros para enfim ganhar um título.

Ao contrário de Edwards, entretanto, LeBron resolveu assumir a pressão. Ainda assim, ele explica que viver na pele o faz ter empatia com o astro do Wolves.

“Não foi desafiado só em Ohio, onde comecei, mas em todo o país e em todo o mundo. Sempre levei isso a sério e entendi desde o início o que significa ser um profissional e ser um modelo a ser seguido. Então, tento carregar isso com o máximo de respeito e honra. Porém, ainda compreendo Anthony”, completou James.

Com LeBron James em fim de carreira e Anthony Edwards sem o desejo de assumir o papel do lendário jogador, a NBA tem sido tomada por astros estrangeiros. Os últimos MVPs, por exemplo, são de fora dos EUA: Nikola Jokic, Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo. Enquanto isso, os nomes cotados para o futuro, como Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama, também não são do país.

No entanto, o analista Stephen A. Smith deseja que isso mude. Segundo polêmico jornalista da ESPN, durante o programa First Take, o “rosto” da NBA não pode ser um jogador estrangeiro. Portanto, algo precisa mudar nos próximos anos.

“Minha opinião pessoal é que um estrangeiro não pode ser o rosto da NBA. Sei que eles são figuras globais, mas a NBA é um esporte nascido nos Estados Unidos e precisa ressoar na América. Se não ressoar aqui, não importa o impacto que terá no resto do mundo. Não estou dizendo que nomes internacionais não podem ser populares. Porém, é assim que vejo a questão”, explicou Smith.

Para Smith, inclusive, Anthony Edwards é um dos americanos com condição de retomar o domínio. Apesar da fala do astro do Wolves, o analista acredita que o ala-armador é sim capaz de ser o rosto da NBA.

“Meu desejo é que Anthony Edwards mude de ideia. Ele é um dos meus jogadores favoritos ao lado de Stephen Curry e me apaixonei por ele não pelas enterradas, mas pela sua personalidade nos playoffs passados. Para mim, esse foi o momento decisivo. Porque ele provocou seu ídolo, Kevin Durant, e ia para cima”, justificou o analista.

