Knicks deve ter Mitchell Robinson em volta à NBA

Segundo Shams Charania, da ESPN, o New York Knicks está esperando o retorno de Mitchell Robinson na NBA. O pivô está fora desde o ano passado, quando lesionou o joelho. Na época, era titular da equipe, mas a chegada de Karl-Anthony Towns durante a offseason deve fazer Robinson perder minutagem.

“O Knicks confirmou, e Robinson deve fazer sua estreia na temporada na sexta-feira, contra o Memphis Grizzlies”, disse o jornalista.

Na última temporada, o pivô teve médias de 5.6 pontos e 8.5 assistências em 31 jogos. Entretanto, sua lesão deu espaço para Isaiah Hartenstein, que se destacou bastante e acabou saindo para o Oklahoma City Thunder num contrato lucrativo para o jogador.

Embora seu concorrente direto pela posição tenha saído, veio outro ainda mais forte. Afinal, Towns é a grande referência ofensiva do time de Nova York com 24.8 pontos e 13.5 rebotes de média. Além disso, o pivô segue arremessando na melhor porcentagem de sua carreira, com 43.2% de três pontos.

Assim, o Knicks segue com 38 vitórias e 20 derrotas na temporada. Embora a campanha seja positiva, A equipe ainda não convence. Isso porque são sete derrotas e nenhuma vitória contra Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics, grandes favoritos ao título da liga.

Recentemente, uma outra polêmica sondou a equipe: a questão da minutagem. Isso porque após uma lesão em partida contra o Celtics, Towns voltou a partida, mesmo 18 pontos atrás. Dessa forma, críticas recaíram sobre o técnico Tom Thibodeau, que já é famoso por fazer seus jogadores participarem de muitos minutos nas partidas.

O seu quinteto titular de Towns, Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby e Josh Hart é o que mais joga minutos na liga, com certa folga. Em suas outras equipes, como o Minnesota Timberwolves e o Chicago Bulls, o excesso de minutos para o time titular também era problema.

Quentin Grimes, ex-jogador da franquia, confirmou a fama de Thibs. “É com certeza uma verdade [esse perfil do Thibodeau]”, confirmou. Apesar do padrão em New York, Grimes afirmou que os jogadores não costumam reclamar. “Ninguém acha ruim quando joga 38, 40 minutos por jogo, em especial quando eu jogava. Isso pesa sobre você, mas não dá para reclamar””, seguiu.

Grimes, assim, derrubou a tese de que os jogadores do Knicks sofrem com Thibodeau. Na temporada, todos os titular do time de New York tem pelo menos 35 minutos por jogo. No resto da NBA, são 13 com essa média.

Por fim, o Knicks segue esperando o retorno de Mitchell Robinson à NBA para reforçar a rotação do elenco e tirar a minutagem das grandes estrelas.

