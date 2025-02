Warriors pode ir atrás de pivô do Pacers na agência livre

O Golden State Warriors pode ir atrás de Thomas Bryant, pivô do Indiana Pacers, na próxima agência livre da NBA. A informação é de Matthew Legros, do portal Empire Sports. O contrato atual de Bryant é de apenas US$2.8 milhões, mas ele será agente livre irrestrito ao final da temporada.

Segundo o jornalista, o Warriors busca um pivô forte no garrafão e atlético, que consiga defender perto da cesta. Hoje a equipe vem jogando com Draymond Green na posição, mas também já utilizou Trayce Jackson-Davis. O problema é que ambos os jogadores não são tão atléticos quanto Bryant.

Assim, o pivô está na NBA há oito temporadas, e tem passagens por Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Denver Nuggets, Miami Heat e agora o Pacers. Como a equipe de Indiana ficou sem pivôs durante a temporada, por lesões sucessivas, trocou com o Heat para adquirir Bryant. Em 2024/25, tem médias de 6.9 pontos e 4.1 assistências, sempre saindo do banco.

Embora o Warriors já esteja pensando no pivô para a próxima agência livre, a atual temporada da equipe também pode render frutos. Afinal, após a aquisição de Jimmy Butler na trade deadline, Golden State melhorou na tabela, chegando agora à oitava posição. Além disso, caso a maré continue boa, é possível até mesmo sonhar com uma ida direta aos playoffs.

Dessa forma, são sete vitórias nos últimos oito jogos para o Warriors. Em grande parte, por conta da chegada de Butler. Segundo Shams Charania, da ESPN, até mesmo a atitude do astro mudou ao chegar em San Francisco.

“Desta vez, ele está diferente. Não percebi nele o mesmo sentimento de quando foi para o Philadelphia 76ers ou para o Heat. Então, ele está ficando até mais tarde nos arremessos de aquecimento. Está ficando até mais tarde nos treinos e passando mais tempo na fisioterapia. Portanto, isso é diferente para Jimmy Butler”, disse Charania.

O esforço de Butler na NBA tem sido perceptível no elenco do Warriors. Durante seu podcast, Draymond Green chegou a falar sobre como o novo astro da franquia se doa pela equipe. De acordo com o quatro vezes campeão por Golden State, o camisa 10 é apaixonado pelo que faz.

“Ele se comunica em excesso, presta atenção em cada detalhe. Mas ele vai falar com você, mas antes mesmo de algo acontecer. Tipo: ‘se isso acontecer, vamos fazer isso’. É um cara que presta atenção em cada detalhe”, comentou Green.

