Destaque na NBA G League, Bronny James fala sobre ser cestinha

Bronny James está sendo um dos destaques da NBA G League pelo South Bay Lakers. Embora o jogador não tenha tido o mesmo sucesso na liga principal, a ida para o afiliado do Los Angeles Lakers tem contribuído para seu desenvolvimento. Afinal, o jogador tem mais tempo de quadra e falou sobre como é ser cestinha do time.

“Estou tentando atacar o garrafão, cavar faltas. Posso tentar um arremesso de média distância… Apenas aproveito o que a defesa me dá”, disse o jovem. “Às vezes, não consigo chegar ao garrafão, então preciso me contentar com o arremesso de média distância. Sinto que posso pontuar em todos os três níveis. Estou apenas aproveitando tudo o que está aberto para mim”.

As falas refletem a melhora da performance de Bronny, que segue crescendo na G League. Mm quatro de suas seis partidas até agora, marcou mais de 20 pontos. Suas médias são de 22.8 pontos, 5.3 rebotes e 4.7 assistências. Além disso, na defesa, rouba 2.2 bolas por jogo.

No entanto, o aspecto mais impressionante de sua melhora é sua eficiência. Isso porque James está com 42.6% de aproveitamento do perímetro na G League. Em sua última partida, então, ele exibiu todo o seu repertório ofensivo com dez acertos em 16 arremessos de quadra, incluindo quatro da linha dos três pontos.

Bronny James segue fazendo um intercâmbio entre NBA e G League. O jogador passa algumas partidas com o Lakers, mas depois volta para a equipe afiliada. Pelo time principal, então, tem médias de apenas 1.4 pontos, em 17 partidas.

É claro que o armador não é a aposta do Lakers para vencer a NBA. O jogador é um projeto em desenvolvimento e o próprio técnico JJ Redick já garantiu que quer dar tempo para James. “Ele é novo, pode se desenvolver e nos ajudar no futuro”.

Mas a melhora de Bronny James nem é a melhor notícia para o Lakers nos últimos dias. Luka Doncic anotou 32 pontos contra o Denver Nuggets, tendo sua melhor partida desde que chegou em Los Angeles. Além disso, na terça-feira (25), o astro fez seu primeiro triplo-duplo com a camisa angelina, justamente contra seu ex-time, o Dallas Mavericks. Foram 19 pontos, 15 rebotes e 12 assistências.

Na tabela, as coisas também vão bem. São 34 vitórias e 21 derrotas, o suficiente para a quarta colocação da Conferência Oeste. Assim, o Lakers pode garantir o mando de quadra nos playoffs.

