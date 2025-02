Vídeo antigo de Kevin Durant falando sobre NBA 2K volta a circular

Kevin Durant é há anos uma das estrelas do NBA 2K. Desde 2010/11, o craque tem um dos melhores ratings do simulador, sendo usado pela maioria dos jogadores de videogame. O astro, porém, não está entre os que gostam de usar seu personagem no jogo.

Em uma entrevista antiga para Jimmy Fallon, Kevin Durant comentou sobre sua paixão pelo NBA 2K. Então, ele contou que passava horas de suas férias jogando o simulador. Assim como na liga profissional, ele era competitivo e disputava torneios com amigos e seu irmão.

“Nas férias, somos uns dez e meio que fazemos um torneio. Um campeonato que dura meses. Mas a gente leva a sério. Já quebrei vários controles”, contou Durant. “Meu irmão não pode jogar, pois ele quebra a TV. Mas ele é daqueles que culpa o computador. É um perdedor”, brincou.

Então, após a revelação, Fallon aproveitou para questionar se Durant usava ele mesmo no jogo. O astro, hoje no Phoenix Suns, no entanto disse que não.

“[Jogar comigo mesmo] é meio arrogante. Então, jogo com LeBron James”, completou o craque.

Throwback to Kevin Durant talking about playing 2K tournaments Jimmy Fallon: "Do you play as you? Kevin Durant: "No, that's kind of arrogant." Jimmy Fallon: "Who do you play as?" Kevin Durant: "Alright…LeBron." 🤣🤣 pic.twitter.com/0Fd8qC6uUr — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 22, 2025

A paixão de Durant pelo 2K é conhecida até entre os jogadores. Em abril de 2020, por exemplo, ele liderou um torneio entre os astros da NBA. Na época, a liga estava suspensa e o 2k Players Tournament reuniu 16 nomes competindo no simulador. O evento foi até transmitido nas TVs dos EUA.

O torneio foi no estilo mata-mata (eliminação direta). Desse modo, cada jogador escolhia oito times antes do torneio e só podia usar cada um uma vez. Entre os participantes, além de Durant, estavam Trae Young, Devin Booker, Donovan Mitchell, Deandre Ayton e Patrick Beverley.

Por fim, o campeão foi Booker. Ele venceu Ayton na final, em uma série melhor de três. Como prêmio, o astro levou um prêmio de US$100 mil. O astro do Suns, inclusive, venceu todos os seus adversários até chegar a final, sendo reconhecido como um dos melhores jogadores do simular na NBA.

