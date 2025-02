Suspensão de Bobby Portis muda planos no Bucks

A suspensão de Bobby Portis deixará o jogador fora do Milwaukee Bucks por 25 jogos. O ala-pivô recebeu a punição da NBA após testar positivo para doping. Sua ausência na reta final deve afetar a franquia de Wisconsin, em especial pelos seus números na segunda unidade do elenco.

O técnico do Bucks, no entanto, afirmou que a suspensão de Bobby Portis traz outros efeitos. De acordo com Doc Rivers, a punição ala-pivô impede os planos de usar Kyle Kuzma como ala. Para isso, o treinador esperava ter o veterano, que ajudaria na rotação do garrafão, deixando o reforço para outra função.

“Não sabíamos quando a suspensão de Bobby aconteceria. Uma das coisas que eu queria era ter Kuzma jogando mais minutos como ala para termos um tamanho incrível na equipe. Então, quando descobrimos, isso se tornou inviável”, comentou Rivers.

Kuzma, desse modo, participará da rotação com Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez no garrafão. As posições ‘mais baixas’, enquanto isso, seguirão com Gary Trent Jr., AJ Green e Kevin Porter. Apesar disso, o ex-Washington Wizards não se preocupou em ter que jogar como ala-pivô.

“Isso não me incomoda muito. Sempre disse durante toda a minha carreira que sou apenas um jogador de basquete, seja jogando como ala ou ala-pivô, iniciando jogadas no fim do jogo. O basquete se tornou um jogo sem posições fixas e eu já joguei em todas as funções a minha vida toda”, comentou Kuzma.

Líder

A ausência de Bobby Portis vai além da função e dos números. Segundo Rivers, o veterano era também uma espécie de líder para o quinto colocado do Leste na NBA. O impacto, aliás, foi sentido já no primeiro treino sem o ala-pivô, quando o treinador sentiu falta de uma cobrança entre os próprios jogadores.

“Ele é o cara que grita, diz para não brincarem no treino. Hoje, fui eu quem falei e simplesmente não é a mesma coisa. Deixa eu te dizer, a voz do Bobby Portis é mais forte e impactante. Sentiremos falta dele em quadra, mas sempre digo que não dá para substituir o ser humano. Ainda mais alguém tão especial como Bobby”, afirmou Rivers.

Suspensão

Apesar de a suspensão de Portis afetar o time, o Bucks decidiu não recorrer da decisão da NBA. Rivers contou que há o risco do recurso ser rejeitado e aumentar ainda mais a punição do jogador. Entretanto, o técnico garantiu que o ala-pivô veterano é inocente.

“Ele não é trapaceito, não é um usuário de substâncias. Regras são regras, eu entendo. Porém, acho que precisamos mudar essa questão, porque podemos ver nos exames que o uso aconteceu uma única vez. Poderia ser algo menos severo, mas temos essa regra rígida”, finalizou Rivers.

