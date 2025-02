Jalen Brunson reage a derrota do Knicks para o Cavs

O New York Knicks sofreu uma derrota histórica para o Cleveland Cavaliers. Na rodada de sexta-feira (21), a equipe perdeu para o adversário por 142 a 105, sendo o maior revés da era Tom Thibodeau na franquia. Após o tropeço para o Cavs, o astro do Knicks, Jalen Brunson, ficou sem palavras.

“Não tem explicação. Estou realmente sem palavras”, afirmou Brunson.

Jalen Brunson terminou o jogo entre Knicks e Cavs com 26 pontos. O astro, além disso, teve aproveitamento de 58.8% nos arremessos. Na defesa, porém, o desempenho foi abaixo do esperado. Com o armador em quadra, o Knicks perdeu por 17 pontos. Outro cestinha de New York, Karl-Anthony Towns marcou 23 pontos, mas teve um saldo negativo de 21.

A derrota histórica começou ainda nos primeiros minutos de jogo. Até o primeiro quarto, o Knicks já estava 12 pontos atrás. No intervalo, perdia por 27. Além disso, o domínio do Cavs ficou evidente nos números. A equipe novaiorquina permitiu a Cleveland 60.1% de aproveitamento nos arremessos, enquanto foi superada nos rebotes por 15.

O Knicks, ainda, chegou a ficar 42 pontos atrás do Cavs. No entanto, com a rotação limitada de titular na reta final do jogo, o time de New York conseguiu reduzir parte da diferença.

“Desde o início [as coisas desandaram]”, contou o técnico Thobodeau. “Tivemos os primeiros minutos em ficamos na frente por cinco pontos. Então, erramos algumas pontes aéreas. Se você voltar trotando na defesa, isso vai ser um problema. Depois, não protemos o aro, o que deu confiança a eles. A partir daí, virou uma bola de neve”, completou.

Com a derrota para o Cavs, o Knicks acumulou seis derrotas em seis jogos para os melhores times da NBA, enquanto segue na briga do Leste. São eles: Cavaliers, Boston Celtics e Oklahoma City Thunder. A dificuldade diante dos principais concorrentes, aliás, foi motivo de crítica por parte do analista Ian Begley, do SNY.

“O desempenho contra os melhores times do Leste deixa claro que o Knicks está um nível abaixo. Então, no domingo, tem Boston pela frente, e a dificuldade só aumenta. Mas essa foi uma atuação muito fraca do Knicks, que poderia ter feito uma grande partida contra o Cavs”, afirmou Begley.

O Knicks ocupa a terceira posição do Leste na temporada 2024/25. A frente estão justamente Cavaliers e Celtics, que caminham para ter as melhores campanhas da conferência.

