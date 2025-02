Khris Middleton abre o jogo após troca do Bucks

A troca de Khris Middleton do Milwaukee Bucks para o Washington Wizards aconteceu em um momento estranho para o ala. Isso porque o jogador estava em fase final de recuperação, após cirurgia nos dois tornozelos na última offseason. Então, como o time avisou a ele que poderia levar o tempo necessário para tal. No entanto, meses depois, ele deixou Milwaukee em uma negociação por Kyle Kuzma.

Apesar de todo o choque, Middleton avaliou a troca.

“Foi um momento perfeito, da forma mais estranha de dizer”, disse Khris Middleton, em entrevista ao Milwaukee Journal Sentinal. “Eu peguei o carro, dirigindo por três horas e meia para poder entender tudo. Acho que foi muito saudável para eu passar por isso e dar tempo a mim mesmo, pensar sobre tudo e entender o que é o novo normal. Afinal, foram 11, 12 anos ali. Mas não é o fim da minha carreira. Eu sigo jogando basquete. Eu tenho de seguir me dizendo isso porque Milwaukee representou muito para mim, minha família e minha carreira. Então, me lembrei que ainda tenho muito trabalho a fazer”.

De fato, Khris Middleton foi parte vital para o Bucks conquistar o título em 2021, mas a troca é apenas um novo capítulo em sua carreira. Tanto que, em sua estreia pelo Wizards, na noite de sexta-feira, foi justamente contra a sua antiga equipe.

“Eu passei por muita coisa. Então, fiquei pensando, claro, sobre os motivos de o Bucks fazer a troca. Daí, você começa a pensar e, sim, eles me trocaram. Negação, tristeza, mas felicidade. Felicidade por eu poder ir a um lugar em que eu posso ser eu mesmo. Eu posso crescer. Tenho tempo para voltar a ser quem eu era, deixar meu corpo bem e elevar meu jogo até onde eu estava antes”, afirmou.

Pelo Bucks, Middleton fez 735 jogos, enquanto obteve médias de 17.1 pontos, 4.9 rebotes, 4.1 assistências, além de 38.8% de aproveitamento nos arremessos de três.

Na noite de sexta-feira, ele anotou 12 pontos e pegou cinco rebotes em 24 minutos contra seus ex-colegas, na derrota por 104 a 101. Ao fim do jogo, Middleton abraçou cada um de seus antigos companheiros e conversou muito com Brook Lopez, um dos três que seguem no time que venceram o título (Bobby Portis e Giannis Antetokounmpo são os outros).

“Foi uma situação diferente. Muitas coisas eu tentei entender sobre aquilo. Mas você não pode levar para o lado pessoal. O time precisa fazer o que é melhor para a franquia. Então, eu preciso entender o que é melhor para mim”, concluiu Khris Middleton.

