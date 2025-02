NBA: Veterano, Khris Middleton quer elevar patamar do Wizards

Khris Middleton está de casa nova na NBA desde a trade deadline: o Washington Wizards. Após 12 temporadas no Milwaukee Bucks, o veterano chegou à capital dos Estados Unidos na troca que levou Kyle Kuzma ao time de Giannis Antetokounmpo. Na nova equipe, o campeão em 2021 vive uma realidade diferente da que teve, onde não brigará por títulos e passará por um processo de reconstrução.

A situação do Wizards na NBA, inclusive, coloca Khris Middleton como uma espécie de mentor. O elenco, afinal, está cercado de jogadores jovens, como Alex Sarr, Bub Carrington, Kyshawn George e Bilal Coulibaly. Além disso, com uma campanha de nove vitórias e 45 derrotas, a franquia deve brigar pela primeira escolha do Draft de 2025.

Middleton, no entanto, não quer se limitar a isso. Apesar de saber que o Wizards não é uma das forças da NBA, o ala-armador afirmou que quer elevar o patamar do time de Washington. Não no futuro, mas já na atual temporada, quando o time é o lanterna do Leste.

“Estou aqui para ser um jogador de basquete. Estou aqui para vencer jogos, para ajudar da melhor forma possível. Vou estar aqui como um mentor e tudo mais, mas quero que os torcedores do Wizards saibam que não estou aqui apenas para isso. Estou aqui para jogar basquete, competir e ajudar a ganhar jogos”, afirmou o experiente ala.

A meta de Middleton passa pelo histórico de um jogador vitorioso da NBA. Em seus tempos de Milwaukee, o veterano acumulou seleções para o All-Star Game e venceu o título em 2021, sendo peça fundamental ao lado de Antetokounmpo.

O ala-armador, no entanto, está longe do seu auge. Após uma offseason marcada por lesões, ele esteve em somente 23 partidas da temporada. Enquanto isso, suas médias caíram de maneira considerável, somando 12.6 pontos, 4.4 assistências e 3.7 rebotes. Por isso, o Bucks optou por trocá-lo.

Apesar da troca, o ídolo de Milwaukee não guardou mágoas do antigo time. Na sua carta de despedida, ele agradeceu à diretoria pela oportunidade de defender a franquia. Por fim, ainda comentou sobre o processo que viveu no time até a conquista da NBA.

“Desde o momento em que pisei nesta cidade, vocês me acolheram. Juntos, passamos pelos anos de reconstrução, pela ascensão a um time candidato ao título. Por fim, pela inesquecível jornada até o campeonato da NBA em 2021. Essa campanha mágica ficará comigo para sempre. Os arremessos decisivos, as vitórias de virada e, mais importante, trazer o Troféu Larry O’Brien de volta a Milwaukee após 50 anos”, disse Middleton.

