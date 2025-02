Joel Embiid lamenta temporada na NBA: “Mudei”

São raros os pontos positivos da temporada do Philadelphia 76ers e de Joel Embiid na NBA. Mesmo mais saudável nas últimas semanas, a equipe ainda não conseguiu uma boa sequência de resultados e segue fora da zona de play-in da Conferência Leste. Além disso, está bem distante de uma vaga direta aos playoffs. Então, o principal astro do time admitiu que, apesar do retorno, ainda não se sente 100% fisicamente.

A semana de folga para o All-Star Game pareceu não surtir o efeito esperado. É verdade que o adversário foi o Boston Celtics, atual campeão da NBA. Mas a franquia da Pensilvânia segue sem dar sinais de melhora, seja individual ou coletiva. Embiid não se escondeu das críticas e afirmou não estar se sentindo o mesmo dos últimos anos em que brigou pelo prêmio de MVP.

“Acho que é bem perceptível. Eu não tenho conseguido jogar bem da maneira que conseguia há um ano atrás. Sei que não estou conseguido ir bem. Então, é muito triste. Enquanto não corrigir o problema, será difícil. Sinto que depois disso, voltarei 100%, mas por ora a confiança também é uma questão. É duro quando você não consegue se sentir como você mesmo”, desabafou o camisa 21 após o duelo contra o Celtics.

O pivô atuou por apenas 27 minutos contra Boston. Ele não conseguiu ter grande desempenho, anotando apenas 15 pontos, enquanto pegou três rebotes e distribuiu quatro assistências. Por fim, acertou três de nove arremessos e marcou mais da metade de seus pontos na linha de lance livre. Além disso, errou as duas bolas que arremessou do perímetro.

“Como eu disse. não sou tão dominante como era há alguns meses. Mas isso não significa que sou um zero na quadra, sei que posso ter muito impacto. Sei que ajudo muito a equipe estando na quadra. Posso atrair dobras de marcação, melhorar os visuais para os outros caras, marcar meus pontos. Sei que posso fazer muito mais, mas não quero dar desculpas. Vou encontrar uma maneira de lidar com tudo isso”, concluiu o pivô.

Joel Embiid atuou em apenas 18 dos 55 jogos da equipe na atual temporada da NBA.

Isso foi acompanhado de atuações medianas dos outros dois astros: Tyrese Maxey e Paul George. O armador anotou 16 pontos, enquanto teve cinco rebotes, sete assistências e um roubo de bola. Mas ele só deu dez arremessos. O veterano, do mesmo modo, marcou 17 pontos, dois rebotes e duas assistências, com três bolas de fora convertidas. Mesmo que em casa, a equipe foi derrotada por 20 pontos de diferença.

George é outro que tem sido afetado por contusões. Durante a parada para o All-Star Game, Shams Charania, da ESPN, informou que o craque tem várias pequenas lesões e está tomando injeções para não ser mais um desfalque para o téncico Nick Nurse. Porém, sua produção tem sido abaixo em comparação aos últimos anos com o Los Angeles Clippers.

Maxey tem sido o mais saudável e mais regular do time em 2024/25. Mas apesar dos ótimos números, liderar sozinho não tem levado a equipe aos bons resultados.

