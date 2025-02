Suns e 76ers: decepções na primeira metade de 2024/25 da NBA

Phoenix Suns e Philadelphia 76ers entraram na temporada 2024/25 da NBA como duas das principais forças de suas conferências. No entanto, após a primeira metade da campanha, são um fiasco. Enquanto o 76ers soma 20 vitórias em 54 jogos e não consegue entrar na zona do play-in, o Suns venceu 26 no mesmo número de partidas.

Hoje, Suns e 76ers ocupam exatamente o mesmo lugar na temporada 2024/25 da NBA: 11°. Enquanto isso, o basquete que mostraram até aqui simplesmente não é bom. Apesar de o time do Arizona ainda contar com seus astros saudáveis, nada mais funciona por lá.

Vamos lembrar que Phoenix começou a temporada em grande nível, vencendo oito dos nove primeiros jogos. Então, Kevin Durant se machucou e o time emplacou uma sequência de seis derrotas nas próximas sete partidas. Durant voltou, enquanto o Suns parecia dar sinal de vida e que poderia brigar na NBA.

Bem… não aconteceu. Apesar de que, com ele, o Suns possui campanha relativamente boa (24 vitórias e 17 derrotas ou 58.5% de aproveitamento). Sem ele, são dois triunfos em 13 jogos. Mas sabe o que é pior? A direção o colocou em situação terrível.

Pouco antes da trade deadline da NBA, enquanto o Suns brigava para ter Jimmy Butler, a diretoria incluiu seu nome nas conversas de troca. Ele descobriu e não gostou nada. Na proposta, ele iria para o Golden State Warriors, enquanto Andrew Wiggins jogaria pelo Miami Heat. Por fim, Butler iria para o Suns. Wiggins e Butler foram trocados um pelo outro, além de outros jogadores.

Ou seja, o Suns queria tanto Butler que estava abrindo mão de Durant. Afinal, Bradley Beal não queria, de forma alguma, deixar Phoenix. Isso fez com que a diretoria jogasse a temporada 2024/25 da NBA na lata de lixo. Simples assim.

Você tem um cara do nível de Durant e o coloca em conversas de troca sem ele pedir? Passa do absurdo, especialmente se tivessem visto como estava a campanha do time com ele. Aliás, antes de todo esse papo de troca, Phoenix tinha 25 vitórias e 22 derrotas. Com o astro, eram 24 triunfos em 35 jogos. Dá para imaginar o quão ruim aquilo foi?

Agora, é ver se consegue dar um jeito na pausa para o All-Star Game e aproveitar enquanto Bol Bol faz grandes jogos. Sabe-se lá até quando isso dura ou até quando o técnico Mike Buddenholzer vai utilizar o jogador. O Suns ainda terá os reforços de dois jogadores para o resto da temporada da NBA: Cody Martin (ótimo defensor e ajuda nas pequenas coisas) e Vasilije Micic, um armador de grande visão de quadra. Até lá, boas folgas.

Sixers em apuros

Assim como o Suns, o 76ers montou um time para brigar por grandes coisas na temporada 2024/25 da NBA. Com as contratações de Paul George e Caleb Martin, afinal, o Sixers tinha boas peças como complemento de Joel Embiid e Tyrese Maxey. E ainda trouxe o francês Guerschon Yabusele, destaque nas Olimpíadas e bem diferente dos tempos de Boston Celtics.

Tinha tudo para brigar por algo mais sério, certo? Afinal, Embiid esteve saudável nos Jogos Olímpicos e isso é sempre um ponto positivo.

Mas… não.

Antes mesmo da pré-temporada da NBA, o 76ers já anunciou que o pivô perderia jogos. Sinal de alerta? Nem tanto, pois teria Maxey e George.

De novo: não.

George se machucou antes do início da campanha, enquanto o 76ers parecia inofensivo apenas com Maxey contra rivais da NBA. Foram 12 derrotas nos 14 primeiros jogos. Uma lástima para um time que prometeu muito e não entregou nada.

Lesões

Uma coisa é jogar sem seu principal jogador. Outra, é ver que os coadjuvantes também estão fora. Foi assim com 76ers e Suns ao longo da temporada 2024/25 da NBA. Os times passaram por tantos problemas assim, que ficou impossível brigar por qualquer coisa. Ou quase.

Quando o Sixers se viu com tantas lesões, o calouro Jared McCain apareceu e contribuiu logo de cara. Mas adivinhe só… ele está fora do resto da campanha. Ou seja, até um cara que o time não esperava contar, mas acabou rendendo, se machucou.

Agora, Paul George vem tomando injeções para conseguir entrar em quadra. De acordo com Shams Charania, da ESPN, ele fez isso nos últimos quatro ou cinco jogos. Sabe quando isso acontece na temporada regular? Nunca. Isso tudo é porque o cara quer ajudar. Em outros tempos, George ficaria semanas fora.

E dá para ver que Embiid também vem se esforçando para estar ali. Ele já disse que deve passar por outra cirurgia na offseason. Então, a pergunta é: porque o 76ers já não o afasta agora e já faz o que precisa fazer antes dos playoffs para voltar bem na próxima temporada da NBA?

Vai querer lutar por play-in, enquanto dois de seus três melhores jogadores estão se arrastando e se arriscando? Imagine isso lá em abril.

Futuro

Suns e 76ers estão em uma situação difícil para depois da temporada 2024/25 da NBA. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Phoenix já fez bobagem com Kevin Durant e ele não vai ficar. Só vai jogar porque é profissional, mas os relatos são de que ele não suporta mais estar ali.

Quando teve a troca de Luka Doncic aconteceu, Durant ficou incrédulo e isso reforçou seu pensamento sobre os donos de times. Em seguida, soube que o Suns estava tentando o colocar na negociação por Butler na trade deadline da NBA. É óbvio que ele se irritou. Não dá para tirar a razão do cara.

Mas como a situação chegou até ali, em julho ele deve estar em outro time. Bradley Beal, por outro lado, estará lá. Firme e forte.

Já o Sixers, com tantos problemas, pode se desfazer. Caleb Martin, que chegou na offseason, já foi embora. KJ Martin, a mesma coisa.

Pode ser que Suns e 76ers entrem na próxima temporada com várias mudanças em seus elencos. Talvez, pelo tank.

