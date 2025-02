Dirk Nowitzki fala sobre troca de Luka Doncic

Quando Luka Doncic iniciou sua carreira na NBA, ele teve a chance de atuar por um ano ao lado de Dirk Nowitzki no Dallas Mavericks. No entanto, a amizade entre os dois seguiu. Mesmo após a troca do armador para o Los Angeles Lakers, o alemão continua apoiando seu antigo colega de time.

Apesar de Nowitzki ter grande ligação com o time de Dallas, ele segue acompanhando Doncic. O ídolo do Mavs não conseguia acreditar que o esloveno estava deixando a equipe em uma negociação que espantou toda a NBA.

“Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, não acreditava”, disse. “Nunca vou torcer pelo Lakers, mas sempre serei um fã de Luka. Então, estou feliz por deixar meu apoio”.

Dirk Nowitzki foi acompanhar a estreia de Luka Doncic pelo Lakers, enquanto recebeu aplausos da torcida de Los Angeles. Vale lembrar que o ex-jogador teve grandes disputas contra a equipe angelina em toda a carreira.

“Luka me convidou para ver seu primeiro jogo em Los Angeles”, disse Nowitzki. “Claro que ele ficou muito triste como tudo aconteceu, mas nós conversamos muito sobre aquilo. Ele estava muito desapontado e chocado, já que não sabia que ia acontecer, então achei que eu deveria estar ali por ele”.

“Eu joguei com ele em minha última temporada, nos tornamos amigos, enquanto tentei ajudar sempre. Ele é um ótimo garoto, então era a hora de eu estar com ele, até por sua família. Mas quando mostraram meu rosto, claro que era estranho. Foi tudo muito diferente e eu o vi com a camisa do Lakers. Sempre serei seu fã, mas foi ótimo encontrar com ele”, concluiu Dirk Nowitzki.

Luka Doncic estreou pelo Lakers no dia 11 de fevereiro diante do Utah Jazz. Desde então, ele fez mais dois jogos com seu novo time. Por enquanto, o armador não vem produzindo grandes números. Ao menos, quando são comparados aos dos tempos de Dallas.

Vale lembrar, no entanto, que Doncic vinha de um longo período sem jogar. Ele se machucou na rodada de Natal e, desde então, não pisou em quadra mais pelo time texano. Quando a troca aconteceu, o atleta ainda estava em fase de recuperação.

Neste sábado, Luka Doncic tem a chance de fazer um grande jogo pelo Lakers. O time encara o Denver Nuggets, de seu amigo Nikola Jokic. A partida acontece às 22h30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2.

O Lakers é o quinto no Oeste, com 33 vitórias e 21 derrotas.

