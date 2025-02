Após Luka Doncic, Lakers deve ser alvo de agentes livres da NBA

A chegada de Luka Doncic ao Los Angeles Lakers pode tornar a franquia um dos destinos mais desejados da NBA. A informação é de Drew Hanlen, treinador de jogadores, que participou do podcast Kevin O’Connor Show. Segundo Hanlen, vários agentes livres podem querer ir para o time do técnico JJ Redick durante a próxima offseason.

“Acho que será o destino mais atraente para os agentes livres”, disse. “Haverá muita conversa sobre: ‘venha para cá, aceite um salário abaixo do mercado por um ano e, depois, será supervalorizado no ano seguinte’. Acho que veremos o Lakers fazer um grande movimento na offseason. Então, terão mais chances de ser um verdadeiro candidato ao título no próximo ano”, afirmou.

Nas últimas temporadas, Los Angeles teve dificuldades em reforçar o time montado ao redor de LeBron James e Anthony Davis. Mesmo sendo um dos grandes mercados da liga e com grande potencial midiático, o Lakers não atraia os bons agentes livres. Agora, porém, isso deve mudar, de acordo com Hanlen. Afinal, a chegada de Doncic colocaria a equipe em outro patamar.

A troca de Luka Doncic para o Lakers chocou a NBA, mas agora pode continuar tendo efeitos até na próxima agência livre. Os grandes nomes disponíveis serão James Harden, Kyrie Irving e Julius Randle. No entanto, quando falamos de jogadores que não são All-Star, que são chegadas mais realistas à Los Angeles, as opções são variadas.

Assim, Fred VanVleet, Brook Lopez, Khris Middleton, Myles Turner e Naz Reid são nomes que podem estar disponíveis. É sabido que o Lakers busca um pivô e pode se aproveitar dessa “onda”.

Outros problemas na offseason

Segundo Brian Windhorst, da ESPN, o Los Angeles Lakers estaria pressionado pelo contrato de Luka Doncic. O jogador tem, no momento, um acordo até o fim da temporada 2025/26, com uma opção de renovar por mais um ano. Ou seja, até 2026/27. No entanto, ao ser trocado do Dallas Mavericks, o craque perdeu os incentivos financeiros da renovação, que pode estar em xeque.

Caso assinasse com o Dallas Mavericks, Doncic estaria elegível para um contrato “supermáximo”, com vencimentos acima dos US$300 milhões por cinco anos. Entretanto, com a troca, agora só pode assinar por no máximo quatro temporadas, e por um valor menor. Assim, segundo o jornalista, jogador e seus empresários veem como natural se colocar disponível no mercado para ouvir ofertas.

No entanto, ainda é cedo para grandes projeções. Afinal de contas, o Lakers está bem na tabela da NBA, ocupando a quinta colocação na Conferência Oeste. Uma boa sequência aqui é o que a equipe precisa para garantir o mando de quadra. E com Doncic e LeBron nos playoffs, Los Angeles pode ser um problema para qualquer equipe que enfrentar.

