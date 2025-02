Dwight Howard detona Mavericks por troca de Luka Doncic

A troca de Luka Doncic do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers foi há mais de 20 dias, mas segue sendo assunto. As condições do acordo bombástico, que para muitos, se tornou o maior da história dos esportes americanos, continua gerando controvérsias e debates. O último a falar sobre isso foi o campeão da NBA pela franquia da Califórnia e lendário ex-jogador Dwight Howard.

Com uma visão mais particular por ter sido atleta, Howard deixou claro que acredita que Dallas tem inventado narrativas para justificar um desejo muito óbvio: a franquia não queria dar uma extensão super máxima de mais de US$300 milhões para o camisa 77.

“Sendo sincero, para mim tem tudo haver com dinheiro. Por que você acha que eles estão dizendo tantas coisas agora? Basta lembrar de tudo que a mídia de Dallas e as próprias pessoas da franquia falaram desde então. Agora, Luka está fora de forma, teve problemas com a equipe internamente. Eu só não consigo entender o motivo de nada disso ter sido falado enquanto ele estava lá carregando o time às finais da NBA”, disparou.

De fato, grande parte do tamanho da bomba e repercussão do acordo é do pretexto de que o camisa 77 era intocável no Texas. Nunca ouve um rumor sério sobre uma possível saída dele de Dallas, desde que chegou a liga. O próprio astro, aliás, disse na coletiva de apresentação em Los Angeles, que se via jogando no Mavericks até o fim da carreira. Mas não aconteceu.

Howard continuou falando sobre como isso é injusto no ponto de vista dos atletas, e sobre como franquias podem controlar as narrativas já que os jogadores não podem escrever artigos para dar a sua versão dos fatos. Ele até citou outra novela do mercado de trocas: Jimmy Butler.

“Isso sempre acontece em grandes trocas. Um cara tinha problema, um cara não era tão bom assim. É muito injusto com os jogadores na minha visão. Nenhum de nós pode escrever artigos ou dar a sua versão dos fatos na maior parte das vezes como a mídia faz, geralmente indo para o lado das franquias. É o que digo, me sinto mal por Luka, sinto que não sabemos de tudo que aconteceu em outras situações como por exemplo, a de Jimmy Butler”, reclamou.

Dwight Howard vê jogadores sempre como culpados, enquanto times saem ilesos.

“Nós só ficamos sabendo do que os jogadores fizeram de errado, sempre. Então, eles fazem um drama e levar a crer que o atleta é a pior pessoa do mundo para poder negociá-lo. Afinal, ele está recebendo milhões de dólares para isso, não pode reclamar. Então, não acho isso legal, eles encobrem muita coisa, e é uma pena para quem tinha uma história tão legal quanto a que Luka estava construindo em Dallas”, concluiu o ex-jogador.

Entre protestos dos torcedores, críticas por conta da decisão de Nico Harrison e a lesão de Anthony Davis, a troca de Luka Doncic pelo Dallas Mavericks deve seguir em pauta por muito tempo.

