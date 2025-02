Lakers estaria sob pressão por contrato de Luka Doncic

Segundo Brian Windhorst, da ESPN, o Los Angeles Lakers estaria pressionado pelo contrato de Luka Doncic. O jogador tem, no momento, um acordo até o fim da temporada 2025/26, com uma opção de renovar por mais um ano. Ou seja, até 2026/27. No entanto, ao ser trocado do Dallas Mavericks, o craque perdeu os incentivos financeiros da renovação, que pode estar em xeque.

Caso assinasse com o Dallas Mavericks, Doncic estaria elegível para um contrato “supermáximo”, com vencimentos acima dos US$300 milhões por cinco anos. Entretanto, com a troca, agora só pode assinar por no máximo quatro temporadas, e por um valor menor. Assim, segundo o jornalista, jogador e seus empresários veem como natural se colocar disponível no mercado para ouvir ofertas.

A equipe tem até o dia 2 de agosto para renovar. Do contrário, o armador seria um agente livre ao final da próxima temporada. E segundo o Windhorst,esse é um cenário é bem possível. “Ele nunca disse: ‘quero ir para o Lakers.’ Ao longo dos anos, dezenas de jogadores deixaram absolutamente claro que queriam jogar em Los Angeles. Luka nunca disse isso. Isso o pegou de surpresa”.

Dessa forma, o Lakers corre atrás para renovar o contrato e garantir uma permanência de Luka Doncic. Um dos trunfos da diretoria seria o mercado de Los Angeles, perto de grandes programas de TV e patrocínios, o que poderia ser tão rentável para o atleta quanto o contrato que assinaria em Dallas. Além disso, o Lakers, sendo um dos times mais midiáticos da NBA, poderia torná-lo ainda mais popular.

No entanto, o outro lado da moeda envolve a franquia. De acordo com Stephen A. Smith, da ESPN, o jogador teria dúvidas sobre o futuro a médio e longo prazo, em especial após a aposentadoria de LeBron James. O Lakers só controla sua escolha de Draft a partir da temporada de 2031 e a saída de Anthony Davis, trocado por Doncic, significou uma perda importante para o elenco.

A ida do esloveno para o Lakers chocou a NBA. Afinal, um jovem jogador que tem médias superiores a 30 pontos por jogo ser trocado no meio da temporada, com contrato vigente, é algo raro na história da liga. No entanto, o jogador até já estreou por Los Angeles. Até agora, tem médias de 14.7 pontos, 6.7 rebotes e 5.3 assistências em três jogos.

