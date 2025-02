DeMarcus Cousins revela motivos da queda do Suns na NBA

O ex-jogador da NBA, DeMarcus Cousins, fez uma análise sobre os motivos da queda de rendimento do Phoenix Suns na atual temporada. Para o pivô, o problema está diretamente ligado à montagem do elenco. A equipe ocupa a 11ª colocação da Conferência Oeste, com 27 vitórias e 30 derrotas. Além disso, a equipe perdeu dez das últimas 13 partidas, inclusive com uma derrota para o Memphis Grizzlies onde cinco jogadores do Suns marcaram 20 ou mais pontos.

“Eles não tem ritmo, química, camaradagem. É só um conjunto de grandes nomes, mas sem encaixe. E isso aparece em quadra”, disse Cousins. “Eu acho que o Suns não deve manter ninguém, nem Devin Booker. Devem ir para uma reconstrução total”.

“Vão conseguir muita coisa em retorno por Booker, por Kevin Durant também. Bradley Beal, porém, é difícil de trocar. Ele ganha muito dinheiro e tem a clausula de proibição de troca. Mas eles precisam mudar tudo”.

Publicidade

Devin Booker e Kevin Durant vêm tendo grandes temporadas. O ala-armador tem 26.1 pontos, quatro rebotes e 6.7 assistências. Em boa fase desde a vitória das Olímpiadas de Paris, no ano passado, o jogador também melhorou na defesa. Enquanto isso, Durant tem 26.9 pontos, seis rebotes e 4.2 assistências.

Leia mais!

Assim, para Cousins, o problema é outro: o elenco ao redor. Jogadores que que chegaram como suporte para as duas principais estrelas, como Tyus Jones e Bradley Beal, ainda não engrenaram com a camisa do Suns. Como resultado, o técnico Nick Nurse os colocou no banco de reservas.

Publicidade

Tentativas de troca

Durante a trade deadline da NBA, o Phoenix Suns tentou o que DeMarcus Cousins sugeriu: trocar seus principais jogadores. No caso, a ideia era trocar Kevin Durant para conseguir Jimmy Butler. É verdade que o caso ideal para a diretoria seria adquirir Butler e trocar Bradley Beal, mas a cláusula de proibição de troca no contrato de Beal impediu isso.

Então, a franquia tentou adquirir Butler, que estava no Miami Heat. O impeditivo foi o fato de Durant não querer ir para o Golden State Warriors, que seria seu destino. O jogador não assinaria um novo contrato pela equipe de San Francisco.

Ainda assim, segundo Shams Charania, da ESPN, o craque deve sair durante a intertemporada. Isso porque o Suns quer uma reconstrução de elenco, mantendo apenas Devin Booker. É verdade, porém, que o contrato de Beal é difícil de ser negociado.

Publicidade

Atualmente, o Suns é o time que mais gasta dinheiro com salários na liga. A equipe tem US$214 milhões na sua folha de salários. A segunda multa salarial da NBA se inicia em US$188 milhões de dólares. Então, caso a reconstrução aconteça, limpar a folha seria um dos primeiros passos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA