Detroit Pistons vive maior série de vitórias na NBA em uma década

Acredite se quiser: a maior série de vitórias da NBA no momento é do Detroit Pistons. O time venceu o sétimo jogo seguido nessa segunda-feira, depois de bater o Los Angeles Clippers por 106 a 97. A sequência consolidou a equipe na zona de classificação direta aos playoffs, mas vai muito além disso. É a primeira vez que a franquia tem tantos triunfos consecutivos em uma temporada desde janeiro de 2015.

“Nós ainda sentimos que precisamos conquistar o respeito da liga. E, para isso, é preciso merecimento. Então, entramos em quadra com aguerrimento e senso de urgência todas as noites. Isso é algo em que melhoramos e crescemos, aliás, durante a temporada. Eu diria que, acima de tudo, é o principal motivo pelo qual estamos tão bem”, celebrou o astro Cade Cunningham, após a vitória.

Os números, a princípio, mostram o grande momento que vive o Pistons. No recorte dos últimos sete jogos, a equipe tem o terceiro ataque mais eficiente da liga. E registra, ao mesmo tempo, o segundo melhor índice de eficiência defensiva da competição. Não há outro time que apareça no TOP 5 dos dois quesitos. Mas uma prova de fogo está vindo aí: as duas próximas partidas de Detroit são contra Boston Celtics e Denver Nuggets.

“Ainda temos trabalho a fazer para virarmos o time que queremos. Por isso, temos que encarar cada jogo como um desafio para nos aprimorarmos mais. Quando você faz isso contra os melhores da NBA, tem uma noção do estágio em que está. Você vê o que faz bem e o que pode melhorar. Enfrentar os melhores é uma chance de aprender e, com isso, crescer”, projetou o técnico JB Bickerstaff.

Maratona

A série de vitórias do Detroit Pistons na NBA possui alguns detalhes que fazem tudo ficar ainda mais especial. Antes do jogo contra o Clippers, o time teve quatro partidas fora de casa. Era a segunda noite de um back-to-back vindo de Atlanta e, além disso, o terceiro jogo em quatro noites para a equipe. Bickerstaff crê que todos esses fatores fizeram o resultado se tornar ainda mais emblemático dentro dessa grande fase.

“Esse não foi um jogo fácil, então foi preciso muita vontade e aguerrimento do elenco. O Clippers é um time que atua um basquete duro e físico, que usa as mãos demais. E nós tínhamos vários atletas cansados. Mas achamos um modo de manipular o ritmo do jogo em nosso favor. Por isso, não poderia estar mais orgulhoso da postura do nosso grupo. Mostramos vontade e, acima de tudo, firmeza mental”, exaltou o treinador.

A temporada da NBA é uma maratona. Como resultado, vencer vários jogos seguidos é um sinal de força. O técnico não sabe se quem acompanha de fora entende a dimensão real disso. “Jogar bem em um back-to-back é difícil não só por causa do tempo em quadra. Tem o tempo de viagem, dormir longe de casa, período curto de descanso. Então, essa equipe merece muito crédito por esse resultado”, completou.

Técnico do ano

A surpreendente temporada do Pistons pode se refletir em reconhecimento nos prêmios individuais, em abril. A chance mais clara, a princípio, parece ser Cunningham em um dos quintetos ideais da campanha. Mas o ala-armador está de olho em outro prêmio. Acima do seu próprio reconhecimento, aliás. Ele quer ver Bickerstaff premiado como melhor treinador do ano na liga.

“Eu não estou surpreso de vencermos tantos jogos seguidos. Afinal, sinto que estamos sempre melhor preparados do que o oponente. Esse é um dos segredos do sucesso: a comissão técnica. Certamente, creio que JB deveria ser eleito como melhor técnico da temporada. O seu método de trabalho e preparação do elenco é incrível, em síntese”, elogiou o astro de Detroit.

