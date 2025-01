Astro do Pistons entra na briga pelo MVP da NBA

A Corrida para o MVP da NBA tem em um astro do Detroit Pistons sua novidade. Na atualização desta sexta-feira (17), Cade Cunningham apareceu pela primeira vez na disputa pelo principal prêmio individual da temporada. O líder, enquanto isso, segue Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder.

A presença do astro do Detroit Pistons na disputa pelo MVP da NBA é fruto do ápice da franquia. Desde a semana passada, foram duas vitórias, sendo uma contra o New York Knicks, que colocaram o time na disputa pela pós-temporada. Na partida contra o time nova-iorquino, inclusive, Cunningham marcou 36 pontos.

Na temporada, o armador vem de seus melhores números. Em 35.6 minutos por jogo, ele tem médias de 24.4 pontos, 9.4 assistências e 6.5 rebotes. Além de um grande pontuador, portanto, Cunningham é também um ótimo passador. Não à toa, aparece como terceiro na lista de mais passes para pontos em 2024/25.

“Tenho a liberdade de jogar como sinto e enxergo o jogo. Porém, claro, como grande poder, vem grande responsabilidade. Assim, é preciso garantir que estou fazendo o melhor para o time”, comentou Cunningham, durante a semana.

SGA lidera

O crescimento de Cunningham, no entanto, não foi suficiente para frear a liderança de Gilgeous-Alexander. Pela segunda semana seguida, o craque do Thunder lidera a disputa pelo prêmio. Na temporada, ele tem médias de 31.6 pontos e seis assistências, sendo líder em pontuação, além de terceiro em roubos de bola.

Gilgeous-Alexander, desse modo, é somente o terceiro a liderar o prêmio em 2024/25. Além dele, Nikola Jokic esteve na ponta por diversas semanas, enquanto Anthony Davis liderou nas primeiras atualizações.

O sérvio do Nuggets, aliás, é quem aparece em segundo. Apesar de lidar com dores no cotovelo, ele manteve sua equipe em quarto no Oeste. Além disso, segue como um dos nomes mais completos da liga, com 30.6 pontos, 13.2 rebotes e 9.9 assistências.

Ainda no pódio, Giannis Antetokounmpo aparece como terceiro. Porém, a evolução de Karl-Anthony Towns, que saltou de sexto para quarto, aumenta a disputa entre os favoritos ao MVP.

Por fim, outro destaque é a ausência de Luka Doncic. Lesionado, o craque do Dallas Mavericks não conseguirá ter mais de 65 jogos na temporada. Portanto, está fora da disputa por qualquer prêmio individual.

Confira, portanto, a lista da Corrida do MVP.

1. Shai Gilgeous-Alexander

2. Nikola Jokic

3. Giannis Antetokounmpo

4. Karl-Anthony Towns

5. Victor Wembanyama

6. Jayson Tatum

7. Donovan Mitchell

8. Alperen Sengun

9. Cade Cunningham

10. Anthony Davis

