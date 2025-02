Parte da troca de Butler, Dennis Schroder vai para o Pistons

Após a troca de Jimmy Butler, Dennis Schroder tem novo time: o Detroit Pistons. O armador havia sido trocado para o Utah Jazz no negócio que envolveu Miami Heat e Golden State Warriors. No entanto, segundo Chris Haynes, do site Bleacher Report, houve uma mudança nos pacotes da negociação.

Com Schroder no Pistons, o Jazz recebeu KJ Martin e Josh Richardson, além de uma escolha de segunda rodada. Segundo Marc J. Spears, da ESPN, o time de Utah já estudava dispensar o alemão de 31 anos, por entender que ele não era parte dos planos. Por isso, houve a mudança na troca.

O alemão, no entanto, não ficou satisfeito com as seguidas mudanças. Na terça-feira (4), ele comparou a trade deadline da NBA como a “escravidão moderna”.

“É como uma escravidão moderna. Todo mundo pode decidir para onde você vai, mesmo que você tenha contrato. É claro que os jogadores ganham muito dinheiro e, assim, podem alimentar as suas famílias. Mas, as diretorias das equipes podem decidir: ‘você não vem trabalhar amanhã, você vai para outro lugar’. Enfim, acho que precisam mudar um pouco isso”, afirmou o alemão.

Como parte da troca de Butler, Dennis Schroder chega a sua terceira equipe na temporada com o Pistons. Ele iniciou a temporada pelo Brooklyn Nets, mas foi negociado com o Warriors, em dezembro do ano passado. O armador tem médias de 18.4 pontos, 6.6 assistências e três rebotes na atual campanha.

Segundo Marc Stein, da plataforma Subsctack, o Pistons pretende seguir com Schroder até o fim da temporada.

O Jazz, enquanto isso, recebeu KJ Martin e Josh Richardson. Os dois, inclusive, haviam sido trocados durante a trade deadline para o Pistons. O primeiro estava no Philadelphia 76ers e foi trocado pela franquia para aliviar a folha salarial. O ex-Heat, por fim, também incorporou a troca de Butler.

Contratos da troca de Dennis Schroder para o Pistons

Pistons recebe: Dennis Schroder (expirante de US$ 13 milhões)

Jazz recebe: KJ Martin (US$ 7.9 milhões em 2024/25 e mais US$ 8 milhões em 2025/26), Josh Richardson (expirante de US$ 3 milhões) e uma escolha de segunda rodada (via Pistons)

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no YouTube a partir das 15h13 (horário de Brasília).

