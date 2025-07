Russell Westbrook pode virar reforço do Bucks

De acordo com Brett Siegel, do site ClutchPoints, o Milwaukee Bucks estaria interessado em ter Russell Westbrook como reforço. Ainda segundo o jornalista, ele já foi alvo do New York Knicks e citado em rumores com o Sacramento Kings. No entanto, hoje é o time campeão da NBA em 2021 que surge como principal interessado no veterano.

“Ele foi ligado aos Kings e ao Knicks no início da agência livre, mas o time de Nova York optou por contratar Jordan Clarkson. Agora, não tem mais no ex-MVP da liga. Isso deixaria Sacramento como o principal time com interesse no nove vezes All-Star, mas a equipe acabou de contratar Dennis Schroder . Será que o Kings também gostaria de adicionar Westbrook? Não há resposta para isso. Por outro lado, nos últimos dias, outro time surgiu como interessado em Westbrook: o Milwaukee Bucks”, disse o Siegel.

Além disso, o jornalista menciona outros nomes. Isso porque o Bucks vê Russell Westbrook como possível reforço, mas não descarta outros nomes no mercado. O objetivo da franquia é utilizar uma das vagas no elenco para ter mais um armador.

Bucks dispensa MVP da EuroLiga para pivô fechar contrato "Dado o atletismo e a velocidade de Westbrook, ele seria uma escolha ideal ao lado de Giannis Antetokounmpo em um time que gosta de acelerar na transição. Ele está incluído no mesmo grupo que Chris Paul, Malcolm Brogdon e outros armadores que são agentes livres e Milwaukee está avaliando", completou. Vale lembrar que o Milwaukee Bucks dispensou Damian Lillard que foi o dono da posição nos últimos anos. Por outro lado, manteve Kevin Porter Jr e Ryan Rollins. Enquanto isso, Westbrook recusou sua opção de jogador no contrato com o Denver Nuggets e se tornou agente livre irrestrito. Ou seja, está livre para negociar com qualquer time da NBA. O armador completa 37 anos na próxima temporada. Na última companha com o Nuggets, ele teve médias de 13.3 pontos, 6.1 assistências e 4.9 rebotes. Ele também converteu 32,3% dos arremessos de três pontos e 1.4 roubo de bola em quase 28 minutos por jogo. Ao todo, disputou 74 partidas em 202/25, sendo 36 como titular. Russell Westbrook foi ao All-Star Game em nove oportunidades. Além disso, ele liderou a NBA em três temporadas nas assistências e já teve quatro temporadas com médias de triplo-duplo, sendo três no Oklahoma City Thunder e uma no Washington Wizards.

