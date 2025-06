Kings considera contrato com Russell Westbrook

O veterano Russell Westbrook pode receber contrato do Sacramento Kings para a próxima temporada da NBA. Após um ano no Denver Nuggets, o MVP de 2017 não vai ficar no time do Colorado, tornando-se agente livre mais uma vez. De acordo com o jornalista Sam Amick, do site The Athletic, Westbrook é um dos nomes que a direção de Sacramento considera na offseason.

O Kings ainda pode optar por outro armador. Tyus Jones, por exemplo, é agente livre do Phoenix Suns e não deve ficar. Apesar de ele não ter ido bem no time do Arizona, ainda tem muito prestígio na NBA. A direção de Sacramento procura outras possibilidades no mercado.

Uma delas seria via troca. Para isso, o time está avaliando o que o mercado oferece por Malik Monk e Devin Carter. Detalhe: Carter fez apenas a sua primeira temporada na NBA, após ser a escolha 13 do Draft de 2024.

Mas tudo isso só acontece porque o Kings trocou o armador De’Aaron Fox em uma negociação com San Antonio Spurs e Chicago Bulls. Ao invés de receber um jogador da mesma posição, ficou com Zach LaVine, um ala-armador. Assim, a equipe californiana ficou sem alguém da função até o fim da fase regular. Isso, claro, sem contar com Carter. Russell Westrbook seria uma opção para suprir a ausência.

Agora, para a próxima campanha, o Kings planeja conversar com alguns armadores na agência livre e Russell Westbrook seria um dos candidatos a receberem contrato. Outros nomes, além de Jones, seriam Dennis Schroder, que atuou por Brooklyn Nets, Golden State Warriors e Detroit Pistons em 2024/25, e Malcolm Brogdon, que esteve no Washington Wizards.

Por enquanto, a diretoria não deve fazer nenhuma troca envolvendo Domantas Sabonis, DeMar DeRozan ou Zach LaVine. Mas o fato é que o time quer uma mudança em seu estilo de jogo. Sacramento quer “correr mais” após ter apenas o 19° ritmo da última campanha. Com Westbrook, o Kings pode fazer isso. Afinal, sua presença no Denver Nuggets fez a equipe saltar do 27° pace em 2023/24 para o oitavo.

No Draft de 2025 da NBA, o Kings recebeu muitas críticas por não escolher um armador. O time fez troca com o Oklahoma City Thunder e pegou o ala-armador Nique Clifford.

Aos 36 anos, Russell Westbrook foi ao All-Star Game em nove oportunidades. Além disso, ele liderou a NBA em três temporadas nas assistências e já teve quatro temporadas com médias de triplo-duplo, sendo três no Oklahoma City Thunder e uma no Washington Wizards.

