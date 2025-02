Para jornalista da ESPN, Cleveland Cavaliers pode ser campeão da NBA

O Cleveland Cavaliers está em uma das melhores temporadas de sua história, mas para Stephen A Smith, da ESPN, o time pode dar um passo adiante e ser o campeão da NBA. O Cavs tem 47 vitórias e dez derrotas na temporada, ocupando a primeira colocação da Conferência Leste. Além disso, tem a melhor campanha de toda a liga.

“Eu acho que o Boston Celtics é um dos favoritos, sem dúvidas. Mas quero dizer que o Cleveland Cavaliers não devem ser deixados de lado. Eles podem ser campeões. Eles podem vencer todos”, disse o jornalista.

Dessa forma, o Cavs já tem quase tantas vitórias quanto na temporada passada, quando teve 48. A grande mudança, então, foi a chegada de Kenny Atkinson, que implantou um estilo de jogo mais fluído e rápido. Assim, nomes como Evan Mobley e Darius Garland evoluíram, passando a ter mais parte nas jogadas ofensivas.

“O que estamos vendo de atletismo, do que podem fazer, de Darius Garland, de Donovan Mitchell. A evolução de Evan Mobley, a defesa de Jarrett Allen. Quando vemos a melhora com Kenny Atkinson também. Então, não podemos falar o suficiente. Vou falar já: o time tem arremesso, defesa, ataque, tamanho, velocidade e pode ganhar”.

“Donovan Mitchell é o cara. Um dos melhores jogos que vi esse ano foi quanto o Oklahoma City Thunder perdeu para o Cavs em Cleveland. E o único problema que eu teria de ver esses dois times na final seria viajar entre Oklahoma e Cleveland. Mas eles merecem muito, bons projetos, com jovens jogadores e estrelas”, seguiu.

“O Cavaliers é especial. Boston é Boston, e tem Jayson Tatum querendo se provar após não vencer o MVP das finais, após a maneira como foi tratado nas Olímpiadas. Mas Cleveland, se a temporada acabasse hoje, eu acho que Cavs e Celtics é uma série de sete jogos, e não sei quem venceria”, concluiu.

Briga pelo título

A equipe está seis jogos à frente do Boston Celtics e com 25 sobrando, é seguro dizer que Cleveland nada de braçada para garantir a melhor campanha da conferência. No Oeste, o Thunder tem 46 vitórias e também dez derrotas. Então, a briga agora é pra ver quem termina com a melhor campanha geral.

Além disso, a chegada de De’Andre Hunter na trade deadline também promete ser uma grande adição para os playoffs. Isso porque o ala já fazia boa temporada com o Atlanta Hawks, se destacando na defesa.

Portanto, com a ótima campanha, o Cleveland Cavaliers desponta como um grande favorito para ser campeão da NBA. O caminho para as finais não será fácil, com Boston Celtics, New York Knicks e Milwaukee Bucks sendo os principais concorrentes no Leste.

