Conheça Taran Armstrong, novo armador do Warriors

O Golden State Warriors adicionou um novo armador ao elenco: o jovem Taran Armstrong. Natural da Tasmânia, estado da Austrália, o atleta de 23 anos chegou à NBA após passagem pela NBL (liga do país da Oceânia). De acordo com Shams Charania, da ESPN, seu contrato é de duas vias. Então, ele jogará também pelo Santa Cruz Warriors, da G League.

O armador ainda não estreou pelo Warriors. No entanto, sua chegada ao time de San Francisco já tem sido motivo de orgulho em seu estado natal. O técnico de Armstrong na Cal Baptist, entre 2021 a 2023, não escondeu a felicidade ao comentar o feito.

“Eu recebi uma mensagem do pai dele lá da Tasmânia e ficamos simplesmente radiantes. Foi uma alegria incrível. Ver alguém realizar um sonho, não há nada melhor do que isso”, comentou Rick Croy à rede NBC Sports.

Publicidade

Então, afinal, de onde surgiu Taran Armstrong?

O armador surgiu no basquete como um dos jovens mais bem avaliados na Austrália. Durante a adolescência, por exemplo, ele acumulou prêmios e convocações para torneios internacionais. Assim, em 2018, recebeu uma bolsa na NBA Global Academy, onde treinou por três anos. No período, ele venceu o Torneio da FIBA Oceania com a Austrália em 2019.

Publicidade

Pela universidade de Cal Baptist, o novo armador do Warriors também teve um bom início. Na sua estreia, por exemplo, ele marcou 12 pontos, sete rebotes, oito assistências e um toco. Dias depois, já conseguiu um triplo-duplo, com 16 pontos, dez rebotes e 12 assistências. Por fim, foi eleito Calouro do Ano na sua conferência da NCAA.

Leia mais!

Sem chances na NBA, o armador voltou a Austrália, onde jogou pelo Cairns Taipans, da NBL. Rapidamente, ele ganhou destaque. Na sua segunda temporada, afinal, teve médias de 17.1 pontos, 4.6 rebotes e 4.7 assistências, além de 35% dos três pontos. Desse modo, se tornou um jovem promissor do país.

Publicidade

Os bons números, por fim, garantiram Taran Armstrong como novo armador do Warriors.

Por enquanto, ele ainda não foi utilizado pelo técnico Steve Kerr. O treinador de Golden State, aliás, sinalizou que ainda não teve a oportunidade de acompanhar o jovem reforço. Porém, afirmou ter confiança na análise da sua comissão técnica.

Publicidade

“Se nosso front office e a comissão técnica de Santa Cruz acreditam nele, então eu acredito nele”, disse Kerr.

Para seu antigo técnico na universidade, o armador tem tudo para se encaixar no Warriors. “Ele é destemido, e acho que o Warriors joga um basquete destemido. Taran tem um talento especial para criar jogadas fáceis para seus companheiros. Tenho certeza de que encontrarão um jeito de utilizar isso”, completou Croy.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA