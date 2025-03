Edwards e Timberwolves encaixam e podem dar trabalho nos playoffs da NBA

Liderado por Anthony Edwards, o Minnesota Timberwolves surpreendeu nos últimos playoffs da NBA. A equipe foi até à final da conferência Oeste, vencendo o então campeão Denver Nuggets no caminho. No entanto, a troca de Karl-Anthony Towns, trazendo Julius Randle e Donte DiVicenzo em retorno, não foi celebrada pela torcida. Embora questões salariais tenham sido vitais para a negociação ter sido feita, os fãs esperavam rever o time indo bem. Entretanto, após dificuldades no início de 24/25, o Wolves parece finalmente ter “encaixado”, e na hora certa.

No mês de março, a equipe tem o melhor net rating (saldo de cestas) da NBA. Além disso, o terceiro melhor ataque e a sexta melhor defesa. No total, foram sete vitórias e nenhuma derrota. O grande líder é Anthony Edwards, que, na temporada, possui médias de 27.2 pontos, 5.9 rebotes e 4.6 assistências. Para 24/25, o jogador mudou um pouco seu estilo, passando a tentar bem mais bolas de três. No total, são 10.1 tentativas por jogo, com aproveitamento de 40.6%. A mudança pode ser atribuída pela saída de Towns, que “tirou” força do perímetro do Wolves. Assim, o camisa 5 fez de tudo para compensar isso.

As médias de Randle são piores do que no ano passado, pelo New York Knicks. O ala-pivô tem 18.9 pontos por jogo, com 7.2 rebotes e 4.7 assistências. Ele ficou lesionado no mês de fevereiro, mas desde que retornou vem jogando bem. Ele passou a ter uma função mais de playmaker, partindo para cima e distribuindo a bola para as alas.

Na defesa, Jaden McDaniels e Rudy Gobert seguem como destaques. Um está entre os melhores marcadores do perímetro da liga, o outro é um dos melhores defensores de garrafão. McDaniels, aliás, também chama atenção pela disponibilidade, não ficando de fora de nenhum jogo da atual temporada.

O Wolves está na sétima posição da Conferência Oeste, com 39 vitórias e 29 derrotas. Então, está na zona do play-in. A boa notícia é que, de acordo com a ESPN, Minnesota tem a terceira tabela restante mais fácil. Nos seus próximos jogos, irá enfrentar Utah Jazz, New Orleans Pelicans e Brooklyn Nets duas vezes, além de Philadelphia 76ers e Phoenix Suns uma vez.

Randle, porém, tem o contrato expirando ao fim da temporada, com a opção dele estender por mais um ano. Dada a boa fase e a chance de outra boa campanha nos playoffs, o jogador pode negar a opção contratual para se tornar agente livre e ir atrás de um contrato lucrativo.

O problema é que Naz Reid, candidato ao prêmio de melhoe reserva, e favorito da torcida, também será agente livre. Nickeil Alexander-Walker está na mesma posição. O Wolves já é o segundo time que mais gasta em salários na liga.. Então, mesmo com outra boa campanha, a equipe teria outra decisão difícil, igual na última offseason, em que Towns saiu.

Entretanto, isso é problema para daqui a alguns meses. Agora, o importante é que o Timberwolves de Anthony Edwards vem forte para os playoffs da NBA. A temporada é uma maratona, e, na hora certa, o Wolves ganhou forças e acertou a forma de jogar com sua dupla de estrelas.

