Mavericks e Sixers acertam troca por Caleb Martin

Aparentemente, o Philadelphia 76ers vai se mexer mais no mercado. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Sixers enviou Caleb Martin ao Dallas Mavericks em troca nesta terça-feira (4). Com a trade deadline chegando ao seu fim na próxima quinta-feira (6), esperava-se que o Mavs fizesse alguma negociação por alguém da posição.

Nas últimas semanas, o Mavericks aparecia em diversos rumores de troca por um ala ou ala-armador com melhor capacidade defensiva. Até então, o principal alvo era Herb Jones, do New Orleans Pelicans. No entanto, Martin sempre esteve no radar do Mavs como opção.

Enquanto Caleb Martin chega ao Mavericks, o 76ers recebe em troca o ala Quentin Grimes e uma escolha de segunda rodada de Draft do ano que vem. Vale lembrar que Martin era agente livre na última offseason e acertou com o Sixers por quatro anos. Na ocasião, ele fechou por US$35 milhões.

Em contrapartida, Grimes foi para Dallas nas férias da NBA em troca entre Detroit Pistons e o Mavs. Após dois anos e meio no New York Knicks, ele foi em troca para o Pistons na trade deadline de 2024. Pelo Mavericks, ele fez médias de 10.2 pontos e 3.8 rebotes, enquanto acertou 39.8% dos arremessos de três.

Caleb Martin, de 29 anos, começou a carreira no Charlotte Hornets e foi para o Heat em 2021/22. Desde então, tornou-se uma boa opção para o perímetro, sendo titular em 84 dos 195 jogos por Miami. As boas performances fizeram com que ele ganhasse um contrato com o Sixers de longa duração.

No 76ers, Martin fez 31 partidas (24 como titular) e produziu 9.1 pontos, 4.4 rebotes e acertou 37.9% dos arremessos de três em cerca de 30 minutos por noite. Agora, ele chega em Dallas para fazer parte da rotação.

Com Caleb Martin, o Mavericks faz sua segunda troca na temporada. A primeira foi no último final de semana, quando enviou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers por Anthony Davis e Max Christie.

Agora, o Mavs tem mais um jogador de calibre nos dois lados da quadra para fazer com que o time brigue pela classificação aos playoffs. No momento, Dallas é apenas o oitavo, com 26 vitórias em 50 jogos.

Contratos da troca de Caleb Martin para o Mavericks

Mavericks recebe: Caleb Martin (US$8.1 milhões em 2024/25 e mais US$26.9 milhões até 2027/28)

Sixers recebe: Quentin Grimes (expirante de US$4.3 milhões) e escolha de segunda rodada 2025

76ers pode fazer mais trocas

O primeiro passo foi dado. O Sixers estava no segundo nível de multas da NBA. Como resultado na troca de Martin, o time caiu para o segundo. Ou seja, o time está em busca de gastar menos em uma temporada ruim.

Até aqui, o 76ers ocupa apenas o 11° lugar no Leste. São 19 vitórias e 29 derrotas.

Além de Caleb Martin, o Sixers ainda pode fazer mais trocas até quinta-feira (6). Guerschon Yabusele, por exemplo, está atraindo vários times no mercado. Por fim, Paul George poderia sair. O Golden State Warriors tem interesse no ala.

