Tyrese Maxey surpreende ao falar sobre ausência em All-Star Game

Tyrese Maxey reagiu à ausência do All-Star Game. O astro do Philadelphia 76ers, que vem tendo os melhores números de sua carreira, não foi escolhido pelos técnicos para compor o time reserva da Conferência Leste. No entanto, após a derrota para o Denver Nuggets, na sexta-feira (31), ele afirmou que estava feliz por ficar de fora.

“Na verdade, estou feliz porque tenho muita conexão com as pessoas que foram selecionadas para o All-Star”, comentou Tyrese Maxey. “Estou muito feliz por Darius Garland ter conseguido. Ele merece, cara. Ele enfrentou muita adversidade no ano passado, superou tudo e ajudou a levar seu time à primeira posição. Então, estou muito feliz por ele”, seguiu.

Os outros armadores selecionados no lugar de Maxey foram Tyler Herro e Cade Cunningham. Os dois terão suas primeiras chances no All-Star Game, apesar de números inferiores a Maxey. O armador do Sixers, ainda assim, também deu suas razões para comemorar a chance dos astros de Miami Heat e Detroit Pistons.

“Cade é de Dallas e joguei contra ele várias vezes quando éramos jovens. Então, também estou eliz por ele. Primeira vez no All-Star, representando bem a cidade. Tyler Herro, também ex-armador de Kentucky. Todos são merecedores. Isso não me incomoda nem um pouco. Estou mais focado em tentar ajudar este time a vencer e melhorar”, completou.

A declaração de Maxey demonstrou personalidade. O jogador do 76ers, afinal, era um dos nomes mais esperados no torneio, em especial, por sua grande temporada. Em 2024/25, ele tem médias de 27.5 pontos, 3.5 rebotes, 6.1 assistências e 1.9 roubo. Desse modo, é o sexto principal pontuador da liga.

No entanto, há uma explicação por sua ausência: o 76ers. Enquanto Heat, Cavaliers e Pistons disputam vagas na pós-temporada, a franquia da Philadelphia é uma decepção. Muito por conta das lesões de Paul George e Joel Embiid, o time detém uma campanha de 19 vitórias e 28 derrotas, fora da zona de play-in.

O foco de Maxey, portanto, não é estar no All-Star. Mas, sim, conseguir melhorar o momento do Sixers para recolocar a equipe entre uma das candidatas aos playoffs no Leste. Para isso, o armador pode contar com os retornos de George e Embiid em breve. Os astros estão se recuperando das lesões e são previstos para retornar após 5 de fevereiro.

