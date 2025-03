Site cita opção de troca de Lauri Markkanen para Pistons

Para o site Fadeaway World, o Detroit Pistons poderia tentar a troca de Lauri Markkanen. O finlandês tem mais cinco anos de contrato com o Utah Jazz. No entanto, as dúvidas em relação à reconstrução da franquia podem colocá-lo como um ativo no mercado de trocas da NBA. A página, desse modo, o vê como um bom encaixe em Michigan.

O Pistons pode explocar o mercado de troca para entrar de vez na disputa do Leste. Após anos de reformulação, a franquia enfim retornou às primeira posições, sendo a sexta colocada na temporada. Porém, ainda atrás de Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, o time precisa de melhorias.

“A espera é de que o Pistons mostre sinais de evolução na próxima temporada. Isso após fazer sua primeira aparição nos playoffs com Cade Cunningham e o núcleo atual. Para acelerar o retorno à disputa pelo título, a franquia pode buscar uma estrela que possa se tornar peça-chave por anos”, sugeriu Ishaan Bhattacharya, do Fadeaway World.

Para ter a troca por Markkanen, Detroit teria que enviar um grande pacote. O maior custo seria a saída de Tobias Harris, que é um dos veteranos que contribui para o recorde da franquia em 2024/25. Além disso, o site sugere outros dois atletas e duas escolhas de primeira rodada.

Confira a sugestão de troca de Lauri Markkanen para o Pistons:

Pistons recebe: Lauri Markkanen

Jazz recebe: Tobias Harris; Marcus Sasser; Simone Fontecchio; escolha de primeira rodada de 2027; e escolha de primeira rodada de 2029 (protegida Top-10)

A sugestão de troca do site ainda considera a reconstrução do Jazz. Na offseason passada, aliás, a franquia assinou um contrato de US$ 238 milhões por cinco anos com o ala-pivô. A promessa, na época, era de que o dariam um elenco competitivo. Porém, não foi o que aconteceu. O astro, desse modo, pode forçar a saída já na próxima agência livre.

“Livrar-se da extensão de cinco anos e US$ 238 milhões de Lauri Markkanen sem pagar um único dólar pode ser um acerto. Os times da NBA estão cada vez mais dispostos a se desfazer de contratos como esse. Então, trocá-lo agora para uma equipe jovem pode ser a melhor decisão”, completou Bhattacharya.

Por fim, na atual temporada, Lauri Markkanen tem médias de 19 pontos, 5.9 rebotes e 1.5 assistência.

