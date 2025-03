Site compara JJ Redick com Darvin Ham

De acordo com o site Clutch Points, JJ Redick e Darvin Ham são técnicos distintos. Não apenas em estilo como treinadores, mas também no jeito de liberar. Para comparar os dois, a página dos EUA analisou entrevistas de ambos em momentos semelhantes e falas de pessoas próximas ao Los Angeles Lakers.

A primeira diferença vista pelo site foram os jeitos de Redick e Ham lidarem com cobranças. O atual técnico do Lakers costuma assumir a culpa, enquanto também cobra seus jogadores. O antigo, por outro lado, usava outras desculpas para evitar a responsabilidade.

O exemplo recente de JJ Redick aconteceu na derrota para o Brooklyn Nets. Após um revés inesperado em 10 de março, o técnico não poupou palavras para criticar os atletas de Los Angeles.

“Ficamos apenas observando a bola a noite toda. Dissemos que não daríamos arremessos fáceis, mas eles acertaram seis arremessos totalmente livres. Se você quer ser um bom time, se quer vencer na NBA, tem que fazer o trabalho duro. Nós nem passamos a bola. Não conseguimos rodar nosso ataque. Nos comunicamos muito mal”, criticou JJ Redick, na ocasião.

Darvin Ham, no entanto, adotava um discurso diferente no passado. Há um ano, por exemplo, ele foi cobrado sobre derrotas do Lakers. Em vez de chamar a atenção de atletas ou culpar comissão, ele criticou o longo calendário da NBA.

“Estou cansado de ver as pessoas reagindo como se fosse uma questão de vida ou morte a cada jogo que jogamos. Isso é ridículo. Sério, Tipo, vamos lá, cara, isso é uma maratona”, disse, na época.

As falas de Darvin Ham e JJ Redick, assim, criam reações diferentes. Segundo o Clutch Points, o antigo técnico era criticado por jogadores e dirigentes por nunca assumir a culpa. O atual, enquanto isso, sabe o momento de cobrar e ser cobrado.

“Uma fonte próxima disse que uma coisa que deixava o Lakers maluco era que a única explicação era que os jogadores precisavam se esforçar mais. Ham nunca considerava que ele poderia ser parte do problema. Redick, por outro lado, tem exigências altas, mas também se cobra no mesmo nível. Isso significa muito”, informou o site.

O efeito em quadra é visível. Sob o comando de JJ Redick, o Lakers ocupa a quarta posição do Leste, a caminho de uma direta nos playoffs. Com Ham, porém, a franquia passou para a fase final após um duro play-in.

