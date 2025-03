Marcus Morris repete James Harden sobre dirigente: “Mentiroso”

Marcus Morris se juntou a James Harden como crítico de Daryl Morey. O veterano criticou a forma como o dirigente do Philadelphia 76ers trata jogadores e negociações na NBA. O ala-pivô passou pelo Sixers na temporada passada, antes de ser trocado pelo GM para o Cleveland Cavaliers.

“Eu não confio no Daryl Morey. Acho que ele está pensando muito à frente do que o basquete precisa ser jogado”, criticou Marcus Morris, em entrevista ao The Kevin O’Connor Show.

Para o veterano, Morey ignora o lado humano do basquete. Assim, depende de números e inteligência artificial para tomar suas decisões no 76ers. No entanto, Marcus Morris argumenta que essa tendência atrapalha o sucesso do time da Philadelphia, como já vem acontecendo nos últimos anos.

“O que a IA faz? Tipo, eu entendo o impacto que ela pode ter em outras áreas. Mas ele entende a dinâmica de jogar na Philadelphia? Sabe quais caras precisam jogar lá? Primeiro, ele precisa entender isso”, apontou o veterano.

Para Marcus Morris, portanto, a estratégia de Morey atrapalha a estabilidade do 76ers, como quando trocou James Harden. O dirigente, afinal, costuma acumular negocições a cada offseason na tentativa de melhorar o nível da franquia. Porém, só tem piorado. O time, por exemplo, ocupa a 12ª posição do Leste em 2024/25.

“É como se ele estivesse tentando ser mais esperto que o jogo”, finalizou Morris.

Morris, assim, se junta a Harden como crítico ferrenho de Morey. O astro do Los Angeles Clippers passou pelo Sixers durante a gestão do atual GM. No entanto, após não ter diversos pedidos de troca recusados, ele disparou contra o diretor. Na época, o armador acusou o dirigente de mentiroso e garantiu que não faria parte da mesma franquia que ele.

“Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte. Vou repetir. Daryl Morey é um mentiroso. Eu nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte”, disparou o veterano.

No fim, Harden ficou sem jogar pelo 76ers até que conseguiu uma troca para o Clippers. Desde então, não falou mais sobre Morey. Enquanto isso, recuperou seu alto nível no basquete, com médias de 22.5 pontos, 8.7 assistências e 5.9 rebotes.

