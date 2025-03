NBA: Ja Morant precisou aprender novo ataque do Grizzlies

Ja Morant vive uma temporada pelo Memphis Grizzlies abaixo do que costumava apresentar na NBA. Após dois anos de suspensões e lesões, o craque enfim retornou para liderar a franquia no Oeste. No entanto, não é isso que tem acontecido. Com médias inferiores ao passado, ele ‘perdeu’ protagonismo para Jaren Jackson Jr.

A mudança, porém, não passa somente pelo tempo que Morant ficou ausente da NBA, segundo James Herbert, da CBS Sports. Na atual temporada, o técnico Taylor Jenkins implementou um novo ataque na franquia. Inspirado na universidade de St. Joseph’s College of Maine, o treinador adotou um esquema sem jogadas ensaiadas, pick-and-rolls e handoffs. Em vez disso, os jogadores se movimentam como uma “engrenagem”.

Os jogadores do Grizzlies no geral estranharam o novo estilo na NBA. Jaren Jackson Jr., por exemplo, lamentou de início. Scotty Pippen Jr., enquanto isso, se mostrou preocupado por ter que mudar seu estilo para se adaptar. Para o jornalista, no entanto, Morant foi quem sofreu mais. Isso porque, sem as jogadas ensaiadas, deixou de explorar trocas de marcação.

Como resultado, o armador viu suas médias caírem de 26.2 (2022/23) para 22.3 (2024/25) pontos. O volume de arremessos, por sua vez, caiu de 19.9 para 17 por partida.

Ja Morant, no entanto, entende que a mudança favoreceu o Grizzlies na NBA. Enquanto antes o ataque era focado nele, hoje Jackson Jr. consegue mostrar presença no garrafão. Assim, o pivô se estabeleceu como um dos melhores da posição no ataque e chegou ao All-Star Game.

“O sistema permitiu que Jaren pudesse impor seu jogo”, analisou a estrela do Grizzlies na NBA. “Muita gente tenta ficar estacionada no garrafão, se posicionar nas linhas de passe contra nós. Quando todo mundo continua se movendo, isso tira a ajuda defensiva. E é por isso que ele tem sido um dos melhores pontuadores na temporada. Estamos apenas o colocando em posições mais fáceis para finalizar”.

Apesar da mudança e divisão de destaque, Morant segue com bons números na NBA. Em 43 partidas, ele tem médias de 22.3 pontos, 7.4 assistências e 4.1 rebotes. Na defesa, enquanto isso, contribui com 1.2 roubo.

Por fim, com o novo estilo, o Grizzlies deve retornar aos playoffs da NBA. Com 43 vitórias em 69 partidas, a franquia ocupa a quinta posição e conta com 3.5 jogos de vantagem em relação à zona de play-in.

