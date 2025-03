Em alta na NBA, Quentin Grimes vira alvo na agência livre

Desde que chegou ao Philadelphia 76ers na trade deadline, Quentin Grimes tem sido o grande nome da equipe e pode ser um dos jogadores mais cobiçados na agência livre. Isso porque o ala-armador tem números impressionantes ao assumir o protagonismo do time sem Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey, lesionados.

Então, de acordo com Sam Quinn, da rede CBS Sports, Quentin Grimes pode se favorecer do atual momento do Sixers para conseguir uma boa oferta na agência livre. Para o jornalista, jogador e franquia vivem momentos opostos e isso deve beneficiá-lo.

“Por mais que o 76ers precise manter boa posição de escolha de Draft, Grimes se dá melhor em um mundo em que a franquia não precisa. Ou seja, está pensando na offseason que o aguarda. Ele é um agente livre restrito. Então, tende a ser muito difícil para agentes livres restritos receberem um valor justo no mercado. Afinal, times com espaço salarial sabem que sua equipe pode igualar o acordo”, escreveu Quinn.

Ou seja, estar em uma equipe devastada por lesões está ajudando no protagonismo de Grimes. Por outro lado, pensando no futuro, os bons jogos do atleta não favorecem a loteria do Draft do 76ers. Ainda assim, a franquia terá direito de igualar qualquer acordo que ele receber na agência livre.

Então, esse é outro ponto destacado pelo jornalista. Ao se valorizar, Grimes dificulta que o Sixers iguale uma oferta. No entanto, vai depender da disposição da franquia em ultrapassar o teto de gastos. Atualmente, Philadelphia está abaixo do primeiro limite. Mas isso poderia mudar em 2025/26. Neste segundo cenário, seria mais provável a direção buscar manter o camisa 5.

A valorização de Quentin Grimes na próxima agência livre é iminente. Afinal, ele vive a melhor fase de sua carreira. Desde que chegou ao 76ers, disputou 17 partidas, sendo 14 como titular. Como resultado, soma médias de 33.2 pontos, 5.5 rebotes e 51% de aproveitamento nos arremessos.

Além disso, ele atingiu marcas expressivas. Por exemplo, apenas três jogadores somam 160 pontos ou mais nos últimos dez dias. Ele é um deles. Os outros são Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Antonhy Edwards. Enquanto isso, sua menor pontuação nos últimos cinco jogos foi 25 pontos.

Mas as marcas vão além. No último jogo, ele conseguiu seu segundo jogo de 40 pontos no mês. Contra o Houston Rockets, terminou com 46 pontos e 13 rebotes. Portanto, as melhores marca de sua carreira nos dois quesitos. No mesmo duelo, converteu oito bolas de três pontos, também sendo seu recorde. Por fim, esses números também o colocaram na história do 76ers. Agora, ele é o único jogador com uma partida de mais de 40 pontos, dez rebotes e cinco bolas de três.

