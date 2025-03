Quentin Grimes usa vitória do 76ers como revanche contra Mavericks

O ex-jogador do Dallas Mavericks Quentin Grimes tem brilhado desde que chegou ao Philadelphia 76ers. Sem Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey, o ala-armador assumiu a liderança da franquia e vem sendo o cestinha nos últimos jogos. Assim, a saída do Mavs, que o trocou por Caleb Martin, se tornou mais uma troca duvidosa na equipe texana.

As dúvidas cresceram ainda mais após o encontro entre Mavericks e 76ers. Em Dallas, Quentin Grimes foi o responsável por liderar o Sixers ao triunfo, com 28 pontos e seis assistências. Desse modo, a franquia da Conferência Leste venceu fora de casa por 130 a 125.

Ao fim da partida, um torcedor do 76ers provou o Mavericks no X (antigo Twitter). O fã argumentou que a troca de Grimes foi pior que a de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. O ala do Sixers, afinal, lidera a equipe em pontos (19.3), assistências (3.7) e roubo de bola (1.5) desde que chegou a Philadelphia.

“A troca de Grimes por Martin pode ser pior do que aquele outra”, escreveu um usuário do X.

Apesar do sentimento de ‘revanche’ no jogo do 76ers, Quentin Grimes não parece guardar mágoas do Mavericks. Após a partida, afinal, ele cumprimentou a maior parte dos seus ex-colegas. O momento, aliás, até se tornou um vídeo no perfil do Mavs no X, que foi repostado pelo ala-armador.

“Foi ótimo. Eu tinha um ótimo relacionamento com todos naquele vestiário. Foi incrível ir lá e jogar contra esses caras. Aproveitei para pegar as camisas de Naji Marshall, PJ Washington, jogando e conversando com eles e jogo todo. A maioria do time deles está lesionado, mas também falei bastante com Klay. Ainda mantenho contato com eles e foi ótimo revê-los”, disse Grimes.

Em relação ao resultado para o 76ers, Grimes comemorou. Desde que ele chegou, o time não tem contado com Embiid, George e Maxey. Desse modo, a franquia está somente na 12ª posição do Leste, com um resultado abaixo do esperado no início da temporada. O ala-armador, assim, destacou a importância de voltar a vencer.

“É o começo de uma sequência de seis jogos fora de casa. Estamos enfrentando algumas dificuldades, perdemos vários jogadores, assim como o Mavericks também. Então, a ideia é entrar em quadra e jogar juntos os 48 minutos. Só precisamos continuar nessa pegada”, finalizou Quentin Grimes.

