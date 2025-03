Lakers temeu saída de LeBron James após trocar Anthony Davis

O Los Angeles Lakers não consultou LeBron James antes de fechar a troca de Anthony Davis por Luka Doncic. E, por isso, viveu horas de tensão após uma das negociações mais bombásticas que a NBA já viu. Afinal, ninguém sabia qual seria a reação do ala. Segundo Jovan Buha, do site The Athletic, alguns dirigentes chegaram a temer que o craque pediria para sair da equipe.

“Eu não sei o quanto a alta cúpula da franquia teve temores sobre a transação. Gente como Rob Pelinka e Jeanie Buss, por exemplo. Mas alguns executivos de outros níveis ficaram com medo. A situação do contrato de LeBron e a possível perda de influência interna da Klutch Sports criou a impressão de que algo poderia ocorrer. Mas nada aconteceu”, relatou o jornalista, em seu podcast.

James, a princípio, tem relativo controle sobre o seu futuro mesmo por uma questão de contrato. A cada offseason, o craque assina uma extensão máxima de duas temporadas com o segundo ano sendo opção do atleta. Assim, na prática, ele é agente livre sempre. Mas, para Buha, a maior fonte de temor no Lakers não era a questão financeira. Era uma questão de poder, na verdade.

“LeBron realmente não sabia de nada sobre a troca. E fazer algo dessa magnitude sem avisá-lo, no mínimo, é um risco. Afinal, ele sempre foi o foco desde que entrou na liga. Não é que os times sempre tomem as decisões que ele quer, mas você quer o apoio de um jogador assim para algo tão grande. Trocar Anthony, em síntese, foi remodelar o futuro da franquia”, explicou o setorista angelino.

Breve tensão

A notícia da troca de Luka Doncic, antes de tudo, foi chocante. E a separação de uma dupla que conquistou um título da NBA também. Então, dá para entender a razão do Lakers temer a reação de LeBron James à saída de Anthony Davis. No entanto, Buha apurou que o medo durou pouco tempo. O time recebeu sinais rápidos e fortes, logo depois da negociação, que as reações internas não seriam tão drásticas.

“Eu sei, pelas minhas conversas com pessoas envolvidas na situação, que houve medo inicial. Não é mentira que tudo aconteceu muito no escuro para muita gente. Mas isso durou pouco tempo. Depois de 24 horas, a poeira começou a abaixar e ficou claro que LeBron ficaria. Foi uma tensão, então, que não durou muito tempo”, esclareceu o repórter de Los Angeles.

No fim das contas, a saída de James não chegou nem perto de acontecer. O que poderia ter acontecido, no entanto, ainda fica na imaginação. “Certamente, havia preocupação de muita gente dentro da organização sobre LeBron. E, se algo acontecesse, um ‘efeito cascata’ poderia seguir. Mas todos os temores cessaram bem rápido”, concluiu Buha.

Melhor assim

Não é só Buha, aliás, que garante que James não tinha ideia de que Davis seria trocado. Rich Paul confirma a informação. O empresário dos dois astros, que está no comando da Klutch Sports, disse que não sabia do negócio. Como resultado, é seguro implicar que os atletas também não tiveram participação. Mas, diferente do que se imagina, Paul não lamenta nada do que aconteceu.

“Eu sei o que está acontecendo nos bastidores em 99,9% das vezes. Essa foi a única vez em que não sabia, na verdade, então foi um choque para todo mundo. Mas a parte boa dessa história é que você não tenta influenciar nada quando não sabe. Eu estou feliz por não saber, pois, se soubesse, é provável que a negociação tivesse acontecido. Então, foi melhor assim”, contou o controverso agente.

