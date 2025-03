Números de Austin Reaves sem LeBron James impressionam

Além de Luka Doncic, os principais jogadores do Los Angeles Lakers na temporada são LeBron James e Austin Reaves. O ala-armador tem sido bom contribuidor, em especial quando alguma das duas estrelas está de fora. Aliás, seus números nos jogos sem James são impressionantes. Em oito partidas sem o veterano, Reaves tem médias de 28.6 pontos, 6.7 rebotes e 8.3 assistências.

Los Angeles venceu quatro dessas partidas. A última, nesta segunda-feira (17), contra o San Antonio Spurs. Mais uma vez sem LeBron, Austin Reaves foi protagonista. Isso porque ele foi o cestinha da equipe com 30 pontos. Ou seja, ficou à frente de Luka Doncic no quesito. O jogador de 26 anos ainda pegou sete rebotes e distribuiu seis assistências.

Assim, o desenvolvimento de Reaves em outros quesitos além do arremesso chama a atenção. Afinal, quando chegou na liga, era visto somente como um ala-armador que sairia do banco para incendiar as partidas. Portanto, foi com esse nível de produção que a franquia esperava ao ofereceu seu contrato de US$80 milhões.

Na temporada, ele tem médias de 19.4 pontos, 4.4 rebotes e 5.9 assistências, sendo uma das melhores “terceiras opções” da liga. Além disso, o jogador também elogiou Luka Doncic, adição recente ao Lakers.

“Todos sabem que Luka tem uma boa mentalidade. No fim das contas, ele quer vencer. Eu já o observo há muito tempo, e já é algo que eu sabia. No entanto, fiquei muito animado em jogar ao lado dele. Isso porque ele quer vencer a qualquer custo”, disse.

“Quando você coloca um cara assim no seu time, e todos sabem o quão talentoso ele é, torna o jogo mais fácil para todos. É muito bom tê-lo aqui. Sinto que ele se encaixou como uma luva. Então, adoro ele por aqui, e espero que possamos evoluir juntos. Colocar tudo em prática”, completou.

Reaves ainda falou sobre a química que está desenvolvendo com o esloveno em quadra. No último domingo (16), contra o Phoenix Suns, os dois combinaram para 71 pontos. Contra o Spurs, com os 21 pontos do armador, somaram 51.

“Dentro de quadra, a química é real. Sempre que podemos acumular minutos juntos, vamos melhorar e nos entender mais. Quando você joga com ele, vai ter bons arremessos. Ele atrai muita atenção. Créditos para ele, então; fez um jogo incrível”, concluiu.

Com a boa produção de Austin Reaves e Luka Doncic, e a eventual volta de LeBron James, fora com lesão no joelho, o Lakers entrou na briga pela vaga direta aos playoffs. A equipe chegou a engatar uma sequência de 17 vitórias em 20 jogos antes da lesão do camisa 23.

