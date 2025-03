Pistons x Timberwolves têm sete expulsos em briga feia na NBA

A NBA teve cenas lamentáveis nesse domingo, depois de uma briga generalizada no jogo entre Detroit Pistons e Minnesota Timberwolves. Cinco jogadores e dois técnicos foram expulsos na confusão, que chegou a colocar os torcedores da primeira fileira em risco. Uma série de faltas entre os atletas iniciou um bate-boca e, em seguida, a situação evoluiu para um confronto mais “físico”.

“É óbvio que, antes de tudo, as coisas saíram do controle. Foi uma escalada rápida de acontecimentos em quadra. Mas, da nossa parte, o que você pode ver são atletas que protegem e se importam uns aos outros. E isso é que devem fazer mesmo. Parceria e camaradagem são coisas que não são opcionais dentro do nosso vestiário”, cravou o técnico do Pistons, JB Bickerstaff.

A briga começou no segundo quarto do jogo. Isaiah Stewart, de Detroit, recebeu uma falta técnica por empurrar Donte DiVincenzo. No lance seguinte, Naz Reid (Minnesota) sofreu uma falta do novato Ron Holland e bateu boca com o rival. DiVincenzo veio em defesa do pivô, enquanto Stewart apareceu para apoiar o calouro. Logo, outros atletas se envolveram e a briga que chegou à primeira fileira de torcedores.

“Eu acho que o jogo ganhou um caráter físico demais e saiu da linha. É chato, mas a gente sabia que eles tinham um time bem físico. Eles te agarram, te batem. Ou seja, tudo o que você espera de uma equipe assim. E chegou a um nível que os jogadores quiseram resolver tudo com as próprias mãos. Você nunca quer ver algo assim em quadra”, lamentou o técnico do Timberwolves, Chris Finch.

Arrependido?

A briga entre Pistons e Timberwolves, a princípio, teve um saldo de sete expulsos com possíveis futuras punições da NBA. Holland, Reid, DiVincenzo e Stewart foram para o vestiário mais cedo, assim como Marcus Sasser (Detroit). Além disso, Bickerstaff e o auxiliar Pablo Prigioni (Minnesota) também foram excluídos. O treinador mostrou-se frustrado, em particular, com a conduta do ex-armador argentino.

“Pablo disse algumas coisas à beira da quadra e eu estou no mesmo barco dos meus jogadores. Então, não vou deixar que quem quer que seja diga besteira para o meu time. Simples assim. Entendo a decisão dos árbitros, mas sinto que deixei a minha mensagem. Você não pode falar qualquer coisa para os meus atletas e ficar por isso mesmo”, disparou Bickerstaff.

A confusão rendeu lamentação dos dois lados depois da partida. Mas ficou bem claro que o Timberwolves ficou mais arrependido dos atos. O Pistons, afinal, reforçou que viu tudo como uma medida de proteção e legítima defesa. “Contanto que a gente proteja uns aos outros dentro de quadra, eu acho que não tem nada demais. JB diz que isso é tudo o que importa”, concluiu Malik Beasley.

Resposta

Apesar dos discursos, o Timberwolves teve muito mais a comemorar do que o Pistons no fim da partida. O time da casa perdia por nove pontos até a confusão, mas terminou a noite com uma vitória por 123 a 104. Aproveitou-se do maior número de expulsos dos adversários e dominou o segundo tempo. Finch admite que, em síntese, a briga “acendeu” a sua equipe.

“Creio que a briga serviu como a liberação de tensão que o jogo precisava, para resumir. É claro que você não quer dizer que algo assim era necessário, mas, da forma como a partida se desenrolou, dava para notar. Aquilo ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. Então, eu gostei da resposta mental que o time deu. A gente não perdeu a cabeça por causa da confusão”, elogiou o treinador.

