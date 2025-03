Draymond Green projeta futuro brilhante para Cade Cunningham no Pistons

Cade Cunningham surgiu como o mais novo astro da NBA em 2024/25, e o sempre polêmico Draymond Green prevê um grande futuro para o armador. O craque está próximo de conseguir levar o Detroit Pistons da pior campanha de sua história na liga para os playoffs. Isso, em um ano.

Em seu podcast, The Draymond Green Show, o especialista defensivo elogiou o jovem craque e garantiu que ele levará o Pistons ao título algum dia.

“Vou dizer aqui primeiro antes que isso se torne óbvio. Cade Cunningham levará o Detroit Pistons ao seu quarto título de NBA. Ele levará a cidade às glórias novamente”, cravou Green.

O ala-pivô do Warriors não se ateve apenas a quadra, mas também a personalidade e características do armador. De acordo com Draymond Green, Cade Cunningham tem o perfil necessário para levar uma franquia ao título.

“Vejo todas as qualidades necessárias nele. Afinal, ele tem a mentalidade, o talento e o comportamento. Além disso, acho que o tamanho dele é o ideal, algo que muitos subestimam ao redor da liga. No fim, acho que ele tem esse tamanho para colocar um time sob seus ombros e o carregar nos grandes jogos, o levar para a vitória. Poucos caras jovens tem tantas ótimas características para vencer quanto Cunningham”, concluiu.

Green, vale lembrar, é de Michigan. Ele cresceu no estado do Detroit Pistons, além de ter feito carreira universitária por Michigan State. O ala-pivô tem dado mais acenos a franquia de sua cidade natal nos últimos tempos.

Mas mesmo assim, o salto de Cunningham e o do próprio Pistons tem sido fantástico. Individualmente, o armador tem médias de 25.7 pontos, 9.2 assistências, 6.1 rebotes e um roubo de bola em 35.2 minutos por jogo. São as maiores marcas da carreira em pontos e assistências. Além disso, tem tido 46.2% de conversão nos arremessos de quadra e 35.4% nas bolas de três.

O armador está listado até mesmo na corrida para o MVP e impulsionou um grande salto de Detroit. Isso porque a franquia só venceu 14 jogos em 2023/24, e com dez jogos restantes para o fim da atual campanha, já venceu 40. Com 4.5 jogos de frente para o Atlanta Hawks, o Pistons não só deve chegar aos playoffs, como também ameaça as posições de Milwaukee Bucks e Indiana Pacers no momento.

Enquanto isso, o crescimento de nomes como Jalen Duren e Ausar Thompson, além dos reforços de Malik Beasley e Tobias Harris, melhoraram a equipe. Mas a evolução do camisa 2 acaba sendo a grande história do time na campanha.

