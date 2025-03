Para analista, Pistons é “ameaça real” para Knicks nos playoffs da NBA

Se a temporada acabasse hoje, New York Knicks e Detroit Pistons fariam uma das séries de primeira rodada dos playoffs da NBA. O time nova-iorquino sempre foi visto como um potencial candidato ao título e teria mando de quadra contra uma das grandes surpresas do ano. Por isso, muita gente já projeta uma semifinal do Leste com o campeão Boston Celtics. Mas, para Udonis Haslem, a situação não é tão simples.

“Todo mundo já discute a segunda rodada dos playoffs, mas comece pelo início. Pois eu gosto desse time de Detroit. Eles não são os favoritos nessa série, mas estão animados e prontos para jogar. Cade [Cunningham] vai estar preparado para o desafio. Enquanto isso, não sabemos o que vai acontecer com Jalen Brunson. Olho para tudo isso e não descarto uma eliminação de cara do Knicks”, avaliou o analista da ESPN.

O Knicks é o terceiro colocado do Leste no momento, enquanto o Pistons ocupa a sexta posição. É uma diferença considerável na tabela, mas, na prática, isso se resume a só cinco vitórias a mais na campanha. A “distância” fica ainda menor com o desfalque de Brunson. O armador deve ser ausência pelos lados nova-iorquinos até o início de abril por causa de uma lesão no tornozelo.

“Essa equipe joga com altas expectativas, antes de tudo. A conversa é sobre títulos em Nova Iorque. Você trouxe Karl-Anthony Towns e cedeu Donte DiVincenzo com isso em mente. Melhorou o seu ataque, mas limitou a defesa – que é o carro-chefe do trabalho de Tom Thibodeau. Agora, mesmo que jogue, a gente já sabe que Jalen não vai estar 100%. Detroit, então, é uma ameaça real”, garantiu Haslem.

Desastre

A NBA espera ver um Knicks que, a princípio, não tenha problemas contra o Pistons nos playoffs. Então, talvez, Haslem só esteja sendo pessimista demais. A tendência é que o time passe da primeira rodada e, assim, bata de frente com o Celtics. Uma série, aliás, em que o clima de pessimismo vira algo bem realista. Tim Legler, por exemplo, não vê nenhum sinal de que a equipe possa eliminar os atuais campeões.

“Hoje, o teto desse time é fazer uma série longa e competitiva contra Boston. Do jeito que está, certamente, não vão passar disso. E Jalen conseguir voltar, aliás, não quer dizer que não vai estar com dores no tornozelo. Eu imagino que vá estar mais lento, menos explosivo nos playoffs. Assim, esse duelo fica ainda mais desequilibrado. Acho que não é um cenário animador”, indicou o também comentarista da ESPN.

Legler, no entanto, deixa bem claro que fazer a série contra o Celtics é uma obrigação dos nova-iorquinos. Depois de todo o investimento feito, não há desculpa para o time não passar pelo Pistons. “Nós sempre supomos que o Knicks vai vencer a sua primeira série de playoffs. Pois não há dúvidas: se perder para Detroit, com Jalen disponível ou não, isso vai ser um desastre”, resumiu.

Subindo…

Vale lembrar, no entanto, que não é uma garantia que o Pistons vai ser o sexto colocado do Leste. Parece que esse vai ser o seu mínimo, na verdade. O time já abriu cinco jogos de vantagem sobre o Atlanta Hawks, mas está colocado em Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Estar no TOP 4, por enquanto, é uma perspectiva real para Detroit. A temporada é tão boa que atraiu elogios recentes do ídolo Chauncey Billups.

“Para mim, JB trouxe a solidez que esse time precisava. Acho que o seu trabalho, aliás, é incrível. E a temporada de Cade também. Tive muito respeito pelo que esse menino fez na campanha passada, pois lutou muito mesmo perdendo jogo atrás de jogo. Isso bateu forte em mim. É nas dificuldades, afinal, que um verdadeiro líder aparece”, elogiou o atual técnico do Portland Trail Blazers.

