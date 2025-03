Jalen Brunson deve desfalcar Knicks por mais tempo na NBA

Jalen Brunson deve perder mais jogos pelo New York Knicks na NBA. O astro está fora desde 6 de março, quando sofreu uma torção no tornozelo. A expectativa era de que ele retornasse ainda nesta semana, no entanto, segundo Shams Charania, da ESPN, ele deve perder mais cerca de dez a 15 dias.

“Brunson será reavaliado na quinta-feira (20), mas a expectativa é que ele permaneça afastado até o o final de março ou início de abril”, informou Charania.

Brunson é o principal jogador do Knicks na temporada. Após ter sido o quinto na corrida ao MVP em 2023/24, ele vinha com médias de 26.3 pontos e 7.4 assistências na campanha. Enquanto isso, era o jogador mais ‘decisivo’ em 2024/25, com 145 pontos no clutch time.

Apesar de o desfalque do astro, o Knicks vem de duas vitórias em três jogos sem Brunson. Desse modo, a franquia permanece como terceira colocado do Leste, com 42 triunfos e 24 derrotas. Porém, até o momento, o time não confirmou sua classificação aos playoffs.

A lesão de Jalen Brunson na NBA, inclusive, levanta críticas ao Knicks rumo aos playoffs. Afinal, a equipe é uma das que menos descansa seus titulares na temporada regular, ao contrário do padrão da liga, onde os times se concentram na pós-temporada. Mikal Bridges e Josh Hart, por exemplo, são líderes em minutos por jogo. OG Anunoby, enquanto isso, é o sexto. Por fim, o armador e Karl-Anthony Towns estão entre os 25 primeiros.

A situação faz parte de um padrão do técnico Tom Thibodeau. No entanto, após críticas dos torcedores, os próprios jogadores têm contestado a falta de descanso em New York. Bridges, que é líder da NBA no quesito, chegou a conversar com o técnico para tentar uma mudança.

“Às vezes, não é divertido para o corpo. Você quer isso como técnico, mas também conversei um pouco com ele, sabendo que temos um time bom o suficiente para que nossos reservas entrem e não precisemos jogar 48 ou 47 minutos por jogo”, apontou Bridges.

A dependência dos titulares afeta até a segunda unidade do Knicks na NBA. A franquia ocupa a última posição em pontos vindo do banco, com 21.2 por partida. Enquanto isso, a média de minutos por um reserva é de 12.3. Para efeito de comparação, o Memphis Grizzlies, que lidera a liga com 45.6 pontos vindo dos reservas, usa os jogadores do banco por 21 minutos.

“Temos muitos caras talentosos nesta equipe que podem reduzir nossos minutos. Isso ajuda na defesa, no ataque, evita que jogadores cansados estejam em quadra e sofram muitos pontos. Ajuda a manter o time com pernas frescas”, completou Bridges.

