Mikal Bridges pede menos minutos a técnico do Knicks

Mikal Bridges fez um pedido inusitado ao técnico do New York Knicks. A questão da minutagem dos principais jogadores é um tema que acompanha a carreira de Tom Thibodeau, treinador da franquia, e isso não tem sido diferente com o time de 2024/25. Como resultado, o ala, que foi um dos grandes reforços da equipe para a campanha, admitiu que gostaria de ficar menos minutos em quadra.

Em entrevista ao jornal The New York Post, o camisa 25 admitiu que os minutos em excesso dados pelo treinador podem não ser tão positivos assim para o corpo.

“Quem não gosta de estar em quadra né? Mas eu confesso que as vezes não é tão legal para o corpo. Afinal, estamos em uma maratona na temporada regular. É claro que o desejo dele é de ter os melhores jogando quase sempre. No fim, conversamos muito sobre isso, tanto eu ou outros caras, a linha de comunicação com Tom é ótima. Ele sabe que em algumas situações não precisamos jogar por 48 minutos”, afirmou.

Publicidade

Nesse momento, Bridges é o líder da NBA em minutos por jogo. O ala tem atuado em 37.8 por partida. Aliás, o jogador que está empatado com ele é o companheiro Josh Hart. Por fim, vale destacar que OG Anunoby também está entre os dez atletas com mais minutos por jogo e que Karl-Anthony Towns e Jalen Brunson tem uma média superior a 35 minutos por noite.

Neste cenário, o ala também elogiou alguns dos reservas. De acordo com ele, os companheiros podem manter o mesmo nível dos titulares em alguns momentos.

Leia mais!

“Acho que temos um time muito bom. Então, temos caras que podem entrar e manter o nível alto para nós. São muitos jogadores de alto nível nessa equipe. Por fim, o impacto é positivo no ataque, na defesa, em ter corpos mais frescos e descansados a longo prazo. Mas como eu disse, a comunicação tem sido boa e estamos em entrando em um equilíbrio legal na reta final da campanha”, concluiu.

Publicidade

O time de Nova York tem uma situação confortável em 2024/25. Isso porque a equipe tem cinco jogos de vantagem para Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, ocupando a terceira posição do Leste. Ao mesmo tempo, a equipe tem praticamente a mesma distância abaixo do vice líder Boston Celtics, o que dificulta uma ultrapassagem na reta final. O líder Cleveland Cavaliers está ainda mais longe.

Assim, o trabalho de preservação dos melhores jogadores pode estar começando com uma posição já estabelecida e a aproximação dos playoffs.

Mikal Bridges, aliás, foi decisivo na última vitória do Knicks contra o Blazers, em mais um jogo onde foi utilizado pelo técnico Tom Thibodeau por muitos minutos. Com Jalen Brunson ainda lesionado, foi o ala que liderou a franquia com 33 pontos em 41 minutos disputados. O jogo foi para a prorrogação e teve uma cesta decisiva do jogador para virar o confronto no segundo final.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA