Splash Brothers Podcast – Podemos confiar no Knicks?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni analisam a temporada do New York Knicks. Hoje, a equipe treinada por Tom Thibodeau ocupa o terceiro lugar da Conferência Leste. Com 41 vitórias e 23 derrotas, o time está atrás apenas de Cleveland Cavaliers (55-10) e Boston Celtics (47-18).

O Knicks possui um dos quintetos titulares mais sólidos da NBA. No entanto, a alta minutagem dos principais jogadores tem o seu preço. Jalen Brunson, por exemplo, está lesionado. O banco de reservas, por sua vez, não é dos mais talentosos. Desse modo, pensando na pós-temporada, o Knicks é um time confiável? Ou tudo vai depender da saúde dos cinco titulares?

Gui e Léo também falam sobre o atual campeão da NBA. Atualmente na vice-liderança do Leste, o Celtics era considerado o grande favorito da conferência. Mas, o panorama se alterou. Afinal, o Cavs faz uma campanha espetacular (a melhor da liga). Além disso, o Knicks pode ser uma ameaça, em uma eventual semifinal do Leste.

Portanto, confira o episódio 271 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre a campanha do New York Knicks, em 2024/25.

