Alvo de vários times da NBA, veterano jogador assina com Knicks

Alvo de vários times da NBA, PJ Tucker agora é jogador do New York Knicks. Tucker estava no Los Angeles Clippers, mas não estreou nesta temporada. Assim, a última vez que entrou em quadra foi ainda em 2023/24. O veterano se consolidou como um bom defensor e teve passagens por sete equipes na liga. A de maior sucesso foi o Milwaukee Bucks, onde foi campeão em 2021.

Tucker foi enviado para Utah Jazz e depois ao Toronto Raptors, na trade deadline. A equipe canadense dispensou o jogador no dia 1 de março, abrindo espaço para novas contratações. Desde então, o ala é desejo de diversos times da NBA, que desejam contar com sua defesa e experiência.

De acordo com o portal Second Spectrum, Tucker tem 704 arremessos de três do canto da quadra convertidos nas últimas 12 temporadas. É o maior número ao redor da liga. Além disso, sua experiência em playoffs, com 104 jogos disputados na pós-temporada, também é um dos seus pontos fortes.

Seu novo contrato com o Knicks é de dez dias, mas pode ser renovado posteriormente. A equipe é a última em pontuação saindo do banco, e sua chegada pode ajudar nisso. Em sua carreira, o jogador tem médias de 6.6 pontos, 5.4 rebotes e 1.1 roubo de bola, arremessando 36.6% da linha de três. O jogador chega ao Knicks agora, mas já tem passagens por diversos times da NBA.

Outro problema para New York agora é Jalen Brunson. Segundo Shams Charania, da ESPN, o armador teve uma entorse no tornozelo e deve virar desfalque por cerca de duas semanas. Com o Knicks bem encaminhado para os playoffs, contudo, pode ser que o jogador fique de fora um pouco mais para se recuperar.

É a pior fase do time de Nova York na atual campanha. Embora a terceira posição da Conferência Leste ainda esteja segura, derrotas para Boston Celtics, Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers acenderam o sinal. Assim, analistas indicaram que a equipe não está indo bem nos grandes jogos. Contra o “top 4” da liga, somando o Lakers aos três times citados, a franquia tem nove derrotas e nenhuma vitória.

Além dos problemas em quadra, o Knicks se prepara para uma batalha judicial contra o Toronto Raptors. Isso porque as equipes têm um conflito desde 2023, sob alegação de vazamentos de informação. Segundo o time de Nova York, um ex-funcionário da franquia teria fornecido documentos internos para o time de Toronto.

