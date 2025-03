Josh Hart alcança recorde e se iguala a lenda do Knicks

Um dos jogadores mais voluntariosos da NBA, Josh Hart igualou um recorde de triplos-duplos da história do New York Knicks em uma temporada. Após grande desempenho na vitória sobre o Miami Heat na última segunda-feira (17), o ala fez história e se igualou a uma das maiores lendas da franquia em todos os tempos, Walt Frazier. Tudo isso com um triunfo tranquilo de seu time no Madison Square Garden.

Hart anotou 12 pontos, 13 rebotes e 11 assistências na vitória de 116 a 95 de New York sobre Miami. Esse foi seu oitavo triplo-duplo em 2024/25. Assim, ele igualou Frazier com o maior número de triplos-duplos em uma única campanha pela franquia. O armador fez o mesmo em 1968/69, pouco antes de ser um dos líderes dos dois títulos que o time ganhou no começo da década de 70.

Mas existem outros números que também chamam a atenção em mais um desempenho em que o ala esteve em todos os lugares da quadra. Afinal, além do triplo-duplo, conseguiu quatro roubos de bola e um toco. Ele acertou cinco de seus nove arremessos, sendo duas bolas de três. Por fim, e não menos impressionante, o Knicks superou Miami por 31 pontos enquanto Josh Hart esteve na quadra na noite do recorde.

O camisa 3 não vinha de uma grande noite. Ele saiu zerado da derrota para o Golden State Warriors no último sábado. Apesar de ter sete rebotes e sete assistências, ele errou todos os sete arremessos que tentou. Isso incluiu até uma discussão mais acalorada com o técnico Tom Thibodeau.

Mas tudo ficou para trás. O próprio treinador foi só elogios para o jogador após a vitória sobre Miami. A briga, aliás, já tinha sido minimizada como uma discussão “de jogo” antes pelo próprio atleta.

“A verdade é que Josh é um monstro. É por isso que temos a liberdade que temos um com o outro. Somos muito competitivos, queremos sempre o melhor. Hoje ele nos deu vida, depois de um começo ruim. Ele é o cara capaz de mudar um jogo só por sua atitude”, enalteceu o técnico.

Hart se disse honrado em dividir uma marca com alguém como Walt Frazier. Além disso, falou sobre seu estilo de jogo que não está focado em marcas, mas sim em impactar a equipe.

“Eu não entro em um jogo buscando números, pontos ou qualquer coisa. Na verdade, meu estilo de jogo é esporádico. Ajudo no que for preciso, sempre fui assim. Então, alcançar um recorde como esse, estar na mesma frase de um dos maiores armadores da história do jogo, é uma grande honra. Não estarei em tantos livros de recordes quando me aposentar e estou bem com isso. Mas é apenas uma benção dividir esse número com Frazier e com meus companheiros de equipe”, concluiu.

Porém, mais história pode estar chegando em breve para o ala. O triplo-duplo contra o Heat foi o oitavo da campanha e o 14° desde que chegou ao Knicks. Essa já é uma das quatro maiores marcas da franquia em todos os tempos.

Atualmente, ele está empatado com Richie Guerin que também teve 14 em New York. O ala ainda está atrás de Michael Ray Richardson (16) e também do próprio Walt Frazier (23). Se seguir na franquia, o camisa 3 pode estar em breve com mais um enorme recorde.

