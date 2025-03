NBA: Anthony Davis atinge marca histórica no Mavs

O Dallas Mavericks alcançou uma importante vitória contra o Chicago Bulls. Na noite de sábado (29), a franquia do Texas derrotou o adversário por 120 a 119, fora de casa. Assim, subiu para a nona posição do Oeste e se recolocou na disputa do play-in. No mesmo jogo do Mavs, o craque Anthony Davis conquistou uma marca histórica na NBA.

De acordo com a franquia, Davis ultrapassou a marca de 1,8 mil tocos na carreira. Assim, ele se tornou apenas o 11º jogador na história da NBA a ter mais de 1,8 mil bloqueios e 18 mil pontos. Entre os nomes da lista, estão lendas como Hakeem Olajuwon, Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Shaquille O’Neal e Kevin Garnett.

O jogo em que Davis alcançou a marca foi o quarto dele com a camisa do Mavs. Após ficar semanas fora por uma distensão no adutor, o pivô tem retornado aos poucos e era dúvida para o duelo diante do Bulls. Porém, foi liberado pouco tempos antes e foi importante para o triunfo.

Davis, aliás, liderou o Mavs de uma maneira diferente. Com 7 de 23 nos arremessos de quadra, o astro de Dallas liderou uma reação da defesa que chegou a perder por 12 pontos para o Bulls. O ataque, assim, se recuperou e alcançou uma sequência de 15 pontos para retomar a dianteira.

“Anthony Davis não teve a sua melhor atuação na NBA, mas é alguém que entende o jogo”, disse Jason Kidd, técnico do Mavs. “Se as coisas não vão bem, ele consegue criar jogadas. Achei que ele teve lances incríveis para nós. Além disso, na defesa, ele consegue pegar rebotes, dar tocos ou nos dar o luxo de deixar quem quer que esteja marcando jogar no um contra um”.

Além disso, o resultado representou a quarta vitória em quatro jogos com Davis no Mavs. Apesar da desconfiança após a saída de Luka Doncic, e a lesão que o tirou dos últimos jogos, o pivô tem conseguido ser o líder que Dallas precisa. Assim, Klay Thompson revelou sua confiança no camisa 3.

“Esse recorde de 4-0 com Anthony Davis é um bom indicativo. Adoro ser companheiro de equipe dele, jogar ao lado dele. Mal posso esperar para construirmos algo. Não apenas para este ano, mas para o futuro. Temos um time profundo e talentoso”, disse o veterano.

Por fim, com o triunfo, o Mavs voltou à disputa pelo play-in da NBA. No momento, a franquia tem uma vantagem de dois jogos para o Phoenix Suns (11º colocado). Portanto, Kidd prega que o time trabalhe um jogo por vez.

“Como vocês sabem, esse grupo é muito unido. Eles estão jogando um pelo outro e executando o plano de jogo. Então, encerrar essa sequência fora de casa com uma vitória é algo muito importante nesta fase da temporada, apesar do nosso recorde. Agora, temos a chance de defender nosso território”, finalizou o técnico do Mavs.

