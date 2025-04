NBA: Joel Embiid vai passar por nova cirurgia no joelho

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Joel Embiid deve passar por mais uma cirurgia no joelho para seguir sua carreiar na NBA. O pivô perdeu a maior parte de 2024/25 após uma lesão sofrida ainda na temporada passada. Agora, o astro do Philadelphia 76ers deve passar por operação na próxima semana.

Embiid foi cortado da temporada ainda em fevereiro. Contudo, o jogador já vinha mostrando problemas físicos. Afinal, o camaronês teve seu pior ano na carreira, com todas as médias bem piores do que na última temporada.

Embiid é criticado por ter participado das Olímpiadas de 2024 mesmo com a lesão. Nos jogos de Paris, porém, ele participou bem, sem mostrar problemas físicos. No entanto, já antes da pré-temporada do Sixers, ele tinha dores.

Publicidade

Nos últimos meses, várias soluções para o tratamento de Joel Embiid surgiram, como cirurgia ou até enxerto para reconstruir seu joelho e permiti-lo seguir a carreira na NBA. Entretanto, a operação que será feita não foi revelada por Charania.

Leia mais!

O último jogo do craque foi há pouco mais de um mês, quando anotou 14 pontos em uma derrota para o Brooklyn Nets. Desde então, ele foi descartado para o resto da temporada 2024/25.

Publicidade

Sem o principal nome do time e outras estrelas como Tyrese Maxey e Paul George, o Sixers abraçou a reconstrução, com 23 vitórias e 53 derrotas até aqui. Dessa forma, a franquia espera ter seus principais jogadores de volta em 2025/26 e, com a escolha do Draft, montar um elenco forte ao redor deles.

Em entrevista coletiva no final do último mês, o técnico Nick Nurse havia falado sobre a situação de Embiid. “Não quero dar certeza de nada, mas o que sei é que ele terminou de se consultar com os especialistas que planejava. É claro que pode haver alguma coisa que faça ele ter mais alguma reunião, mas o que sei é isso. Eu me atualizei sobre essa situação hoje. Mas acho que estamos chegando na hora que tomaremos uam decisão”, afirmou.

Publicidade

A equipe espera que a cirurgia traga o pivô ao seu alto nível de 2022/23, quando foi MVP da NBA. Embiid, aliás, era favorito ao prêmio em 2023/24, quando tinha médias de 34.7 pontos e 11 rebotes antes de sua lesão.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA