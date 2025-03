NBA: Valor de Quentin Grimes cresce e 76ers pode ter problemas

Quentin Grimes foi para o Philadelphia 76ers na trade deadline da NBA. Desde então, o jogador tem sido destaque da equipe, que está cheia de desfalques. Na última offseason, o Sixers tinha bastante espaço salarial. Agora que tem Paul George, porém, o cenário será diferente. E com Grimes tendo uma grande temporada antes de ser agente livre, isso pode deixar dúvidas da franquia.

É verdade, contudo, que ele será agente livre restrito, dando ao Sixers chance de igualar qualquer oferta pelo armador. Com 22.2 pontos, 5.1 rebotes e 4.3 assistências com 38.7% de três desde sua chegada, Grimes é uma das boas surpresas da segunda metade da temporada. Segundo o portal Spotrac, Grimes deve receber ofertas de até US$25 milhões por ano.

Philadelphia até poderia, em teoria, pagar essa quantia estipulada por Grimes. A questão, realmente, é se valerá a pena. E se a resposta for não, então, ele sairia de graça. Sua chegada, ao ser trocado por Caleb Martin, passou desapercebida no meio de várias grandes negociações em fevereiro. Mas o jogador tem se destacado.

Publicidade

Leia mais!

O mesmo de Quentin Grimes não pode ser direto sobre a temporada do 76ers na NBA. Sem Joel Embiid, Paul George, Maxey e McCain, a equipe é uma das piores da liga. Isso porque soma apenas 23 vitórias em 73 partidas. A falta das estrelas, aliás, explica Grimes ter tanto espaço para desenvolver seu jogo.

Contudo, a boa notícia para Grimes caso uma permanência seja seu desejo é que o Sixers já pensa em trocar Paul George. De acordo com Sam Amico, do site site HoopsWire, a franquia está motivada a negociar o astro após uma temporada decepcionante. Ele participou de 41 dos 65 jogos da equipe em 2024/25.

Publicidade

“O 76ers tentará negociar o ala Paul George nesta offseason. Aliás, alguns membros do Sixers queriam que ele tivesse sido negociado já na trade deadline da NBA.”, escreveu o jornalista.

George assinou um contrato de quatro anos e US$211 milhões com a franquia em julho. Ele ganhará mais de US51 milhões na próxima temporada e mais de US54 milhões em 2026/27. Além disso, seu atual vínculo tem uma opção de jogador de US56 milhões para 2027/28.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA