DeMar DeRozan consegue marca incrível em estreia pelo Sacramento Kings

O Sacramento Kings não venceu o Golden State Warriors em sua estreia na pré-temporada, mas DeMar DeRozan foi um dos destaques do jogo. Durante a partida, ele acertou todos os arremessos que tentou em sua primeira partida pela equipe. O astro é o grande reforço da equipe para a temporada 2024/25 e a esperança de mais vitórias ao lado de De’Aaron Fox e Domantas Sabonis.

Atuando por 15 minutos, apenas no primeiro tempo da partida da última quarta-feira (9), o craque anotou 15 pontos, uma assistência e um toco. Ele acertou todos os seis chutes que tentou, além de converter uma bola tripla. Apesar da derrota de Sacramento por dez pontos, enquanto o camisa 10 esteve em quadra, o Kings superou o rival por oito pontos.

Além da ótima marca, acertando todos os chutes, DeRozan mostrou boa movimentação fora da bola e química com Domantas Sabonis. Ao menos metade de suas cestas vieram em lances em que o pivô fez um bloqueio e veterano o usou tanto para se livrar de um marcador fora da bola quanto para arremessar de forma direta após receber o passe. Portanto, uma ótima estreia.

Após a partida, ele enalteceu a recepção calorosa que recebeu dos fãs antes do início do jogo. O Sacramento Kings superou vários grandes concorrentes, como Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e Miami Heat, para fazer a troca por DeMar DeRozan.

“Eu não tenho nada como garantido nessa liga. Então, às vezes pode não significar muito para algumas pessoas, mas é o máximo ter estreado tão bem em um ambiente tão legal. Afinal, era apenas uma partida de pré-temporada e tivemos um ambiente incrível. O que posso dizer é que sou um cara que trabalha duro todos os dias, e me sentir apreciado assim é muito bom”, exaltou o ala.

DeRozan também contou um pouco sobre a rotina de treinos da equipe desde que chegou. Ele destacou tudo o que tem aprendido sobre o ataque da equipe, que é o ponto forte do Kings nos últimos dois anos.

“Os dias de trabalho são muito bons aqui. Estamos nos trombando, batendo uns nos outros, aprendendo juntos e competindo. Eu sei que existe uma dinâmica e que minha função, sobretudo, é aprender como funciona o ataque do time. Preciso deixar as coisas mais fáceis, tanto para mim quanto para os outros. Mas estou muito motivado, ainda mais com o que vi hoje. Então, estou dando o crédito a todos, desde jogadores, técnicos e torcedores”, concluiu.

A equipe, aliás, manteve Keon Ellis como titular e Malik Monk como reserva. Essa era uma grande dúvida nos primeiros dias, sobretudo com a ausência de Kevin Huerter, ainda lesionado. Ademais, Fox, DeRozan, Murray e Sabonis são os outros titulares.

