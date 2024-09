Site aponta maior problema para Sacramento Kings na temporada da NBA

Nesta semana, o site Bleacher Report citou os maiores problemas para o Sacramento Kings na próxima temporada da NBA. De acordo com o portal, o que mais preocupa é o encaixe de DeMar DeRozan com os outros astros do time. Há dúvidas se o estilo de jogo do ala de 35 anos conseguirá complementar o de seus colegas.

“Como será o ataque do Sacramento Kings na próxima temporada da NBA quando DeRozan, De’Aaron Fox e Domantas Sabonis estiverem em quadra? Eles conseguirão espaçar a quadra o suficiente? E o volume das bolas de três pontos?”.

O site acredita que esse o grande problema mais provável que o time pode enfrentar. Apesar de ter um dos melhores arremessos de média distância da liga, DeRozan tem um aproveitamento de 29.6% do perímetro na carreira. Na última temporada, acertou 0.9 de 2.8 tentativas por jogo, conseguindo 33.3% de aproveitamento.

Publicidade

Fox e Sabonis também não são conhecidos por serem grandes arremessadores. O armador tem 33.4% de aproveitamento na carreira e 36.9% na última temporada, acertando 2.9 bolas em 7.8 tentativas por jogo. Ao mesmo tempo, o pivô tem 33.2% na carreira e 37.9% em 2023/24, acertando uma média de 0.4 em 1.1. Então, será que o ideal não seria trazer um astro que complementasse o jogo deles?

Leia mais sobre o Sacramento Kings!

Além disso, o Bleacher Report reflete como o técnico Mike Brown utilizará esses jogadores na rotação. Na última temporada, os dois astros da equipe beiraram uma média de 36 minutos em quadra. O normal é que sempre um deles continuasse em quadra para liderar os companheiros.

Publicidade

“Como Mike Brown irá estruturar seus padrões impressionantes? Será que Sabonis e [Malik] Monk continuarão presos em quadra quando Fox estiver descansando? Ele aproveitará diretamente da habilidade de criação de DeRozan nesses minutos sem o Fox? Será que faz sentido tentar colocar Fox, DeRozan, Monk e Sabonis em quadra ao mesmo tempo? Algum deles terá que ficar no banco durante momentos decisivos?”.

Além disso, o site questiona se a defesa de DeRozan não será um problema em quadra. Apesar de ter uma média de um roubo de bola por jogo em sua carreira, ele nunca foi conhecido por ser um bom defensor. Inclusive, tem uma média de 2.3 faltas pessoais em sua carreira. No entanto, o Kings já tem bons jogadores e um sistema tático para a defesa. Com Fox, Keon Ellis, Keegan Murray e Sabonis à disposição do técnico Brown, não há muito para se preocupar neste quesito.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA