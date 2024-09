Relembre a troca que fez DeMarcus Cousins deixar Kings

O Sacramento Kings mudou o rumo da NBA no verão de 2017 ao conseguir a troca de DeMarcus Cousins para o New Orleans Pelicans. Esse movimento foi um dos maiores negócios da época, com a equipe californiana recebendo o promissor ala-armador Buddy Hield e Tyreke Evans. Já a franquia de Luisiana se beneficiou com a chegada do pivô, formando uma das duplas mais dominantes da liga ao lado de Anthony Davis.

Para entender o que motivou o Kings à troca de DeMarcus Cousins, é necessário considerar o contexto da franquia. Naquele momento, o Kings enfrentava um longo período sem participar dos playoffs. O astro, embora fosse um dos jogadores mais talentosos da liga, não conseguia levar a equipe à pós-temporada em suas seis anos com o time.

Em termos de desempenho, Cousins acumulava médias impressionantes de 26.9 pontos, 11.5 rebotes e 1.4 tocos, além de três convocações para o All-Star Game. No entanto, a pressão para alcançar os playoffs pesava mais do que seus números individuais. Além disso, uma série de lesões começou a afetar seu desempenho e minar seu potencial futuro.

Por outro lado, o Kings recebeu em Buddy Hield um dos principais retornos da troca. Com médias de 16.9 pontos e 40.2% de aproveitamento nos arremessos de três pontos, o ala rapidamente se destacou como um dos melhores arremessadores da liga. Contudo, durante sua passagem pela franquia, ele manifestou o desejo de deixar Sacramento, tornando-se um dos jogadores mais polêmicos da NBA.

Tyreke Evans, a outra peça importante da troca, chegou com a reputação de ser a quarta escolha geral do Draft de 2009. No entanto, ele disputou apenas 14 partidas pelo Kings antes de ser negociado novamente, passando por equipes como Indiana Pacers e Memphis Grizzlies, até ser banido da NBA por violar o programa antidrogas da liga.

Apesar das dificuldades, os movimentos do Kings garantiram um futuro promissor para a franquia. Poucos anos depois, na temporada 2022/23, o time conseguiu selecionar o talentoso De’Aaron Fox no Draft e, com as trocas de Hield e Evans, adquiriu o pivô Domantas Sabonis. Esses movimentos permitiram ao Kings retornar aos playoffs após 17 temporadas de ausência.

Enquanto isso, a carreira de Cousins enfrentou uma série de contratempos após a troca pelo Sacramento Kings. No Pelicans, ele recebeu mais uma convocação para o All-Star Game e formou uma das principais duplas da NBA com Anthony Davis, mas nunca conseguiu avançar para a pós-temporada.

Nos anos seguintes, Cousins assinou com o Golden State Warriors, onde ainda mostrou bom desempenho e ajudou a equipe a chegar às finais da NBA. Entretanto, durante a série final contra o Toronto Raptors, sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles, o que o afastou por um ano.

Desde essa lesão, Cousins passou por diversas equipes, incluindo Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, mas em 119 partidas, não conseguiu levar nenhuma delas à pós-temporada.

Atualmente, Cousins busca uma nova chance na NBA. Na última temporada, ele jogou em Taiwan, onde foi eleito MVP da competição. No entanto, devido ao seu histórico de lesões, ele não é mais uma prioridade para as franquias norte-americanas.

